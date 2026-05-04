MasterChef: Οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σκεφτούν “έξω από το κουτί”

THESTIVAL TEAM

Απόψε, Δευτέρα 4 Μαΐου, οι 13 διαγωνιζόμενοι βρίσκονται στην κουζίνα του MasterChef 10 για την πρώτη δοκιμασία της εβδομάδας, το Mystery Box. Αυτή τη φορά, όμως, μέσα στο κουτί θα βρουν μόνο τα βασικά υλικά του πάγκου: αυγά, γάλα, βούτυρο, αλεύρι και ζάχαρη. Τα υπόλοιπα υλικά, που θα έχουν στη διάθεσή τους, κρύβονται κάτω από πέντε καμπάνες.

Γιατί στο συγκεκριμένο Mystery Box οι διαγωνιζόμενοι καλούνται να σκεφτούν «έξω από το κουτί» και αυτό είναι και το θέμα της εβδομάδας. Τα μέλη των δύο μπριγάδων σε όλες τις δοκιμασίες που έχουν ετοιμάσει οι τρεις chef κριτές, Σωτήρης Κοντιζάς, Πάνος Ιωαννίδης και Λεωνίδας Κουτσόπουλος, θα πρέπει να σκεφτούν και να δημιουργήσουν πιάτα πέρα από τα συνηθισμένα και τα αναμενόμενα, με φαντασία, ρίσκο και τόλμη.


Καλεσμένος στην κουζίνα του MasterChef 10 είναι ένας παίκτης που ξεχώρισε για την αποφασιστικότητα, τη μαγειρική του τόλμη και τα έξυπνα λογοπαίγνιά του. Κι αυτός δεν είναι άλλος από τον Λευτέρη Πέτρου, τον δεύτερο φιναλίστ του MasterChef 9, ο οποίος απέδειξε με την πορεία του στο διαγωνισμό πως όταν έχεις καθαρό στόχο και πίστη στον εαυτό σου μπορείς να φτάσεις πολύ μακριά.

Master Chef

