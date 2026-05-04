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Διακοπές ρεύματος σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης

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THESTIVAL TEAM

Προγραμματισμένες διακοπές ρεύματος θα πραγματοποιηθούν σήμερα σε περιοχές της Θεσσαλονίκης.

Στην πρώτη περίπτωση από τις 07:30 έως τις 14:30. Η ΔΙΑΚΟΠΗ ΑΦΟΡΑ ΤΗΝ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ ΕΞΟΧΗΣ. ΚΑΙ ΑΦΟΡΑ ΤΟΥΣ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΣΤΗΝ ΕΙΣΟΔΟ ΑΠΟ ΤΟ ΔΡΟΜΟ ΤΟΥ ΣΕΪΧ ΣΟΥ,ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΥΣΙΚΟΥ ΑΕΡΙΟΥ , ΚΕΡΑΙΑ , ΚΑΘΩΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΠΕΡΙΟΧΗ ΣΥΜΜΑΧΙΚΑ ΜΝΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΗΝΩΣΕΙΣ ΓΕΧΑ. (ΟΧΙ ΑΥΤΟΥΣ ΠΟΥ ΒΡΙΣΚΟΝΤΑΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΑΠΟ ΤΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ). ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓ. ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΚΑΙ ΕΚΑΤΕΡΩΘΕΝ ΑΥΤΗΣ. (ΟΙ ΠΕΛΑΤΕΣ ΠΟΥ ΕΙΧΑΝ ΚΟΠΕΙ ΚΑΙ ΣΤΙΣ 24-4-2026)

Στην δεύτερη περίπτωση από τις 08:00 έως τις 15:00: ΣΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΚΑΙ ΜΕ ΦΟΡΑ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΟΙΚΙΣΜΟ ΕΞΟΧΗΣ 300 ΜΕΤΡΑ ΚΑΙ 450 ΜΕΤΡΑ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΤΙΘΕΤΗ ΦΟΡΑ ΚΑΙ ΕΠΙ ΤΗΣ ΛΕΩΦΟΡΟΥ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ, ΣΤΗΝ ΟΔΟ ΘΕΡΜΟΠΥΛΩΝ ΠΑΡΑΛΛΗΛΑ ΕΠΙ ΤΗΣ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ, Η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗ ΛΕΩΦΟΡΟ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΔΑΣΙΚΕΣ ΕΚΤΑΣΕΙΣ, Η ΟΔΟΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΑΓΙΟΥ ΠΑΝΤΕΛΕΗΜΟΝΑ, ΟΔΟΣ ΑΙΣΩΠΟΥ, Η ΟΔΟΣ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ ΠΕΡΙΠΟΥ ΑΠΟ ΤΗ ΣΥΜΒΟΛΗ ΤΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΟΔΟ ΝΤΑΛΙΤΗ ΕΏΣ ΤΗΝ ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΑΓΙΟΥ ΣΤΕΦΑΝΟΥ, ΤΜΗΜΑΤΑ ΤΩΝ ΟΔΩΝ ΘΡΑΚΗΣ, ΚΑΡΑΤΑΣΟΥ, ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ, ΕΥΡΙΠΙΔΟΥ, ΣΟΥΛΙΟΥ, ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ, ΦΙΛΙΠΠΟΥ, ΔΙΑΓΟΡΑ, ΙΚΑΡΟΥ, ΝΙΚΟΥ ΚΑΖΑΝΤΖΑΚΗ, ΜΙΚΡΑΣ ΑΣΙΑΣ, ΜΕΓ. ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ ΚΑΙ ΠΑΡΑΠΛΗΣΙΕΣ ΟΔΟΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΠΑΝΩ

Διακοπές ρεύματος

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