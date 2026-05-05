Πυρκαγιά ξέσπασε σε εμπορικό κέντρο δυτικά της Τεχεράνης – Δείτε βίντεο

Πυρκαγιά ξέσπασε σε ένα εμπορικό κέντρο δυτικά της ιρανικής πρωτεύουσας Τεχεράνης, μετέδωσε σήμερα το ιρανικά κρατικό πρακτορείο ειδήσεων IRNA, χωρίς να παράσχει περισσότερες λεπτομέρειες.

Τα αίτια του περιστατικού δεν έχουν γίνει γνωστά μέχρι στιγμής, σύμφωνα με το ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Fars.

Ιρανικά μέσα ενημέρωσης, συμπεριλαμβανομένου του Fars, έδειξαν βίντεο με πυκνό καπνό να υψώνεται από το σημείο.

Arghavan Shopping Mall in Tehran caught fire. pic.twitter.com/N377bybfEO — Tehran Times (@TehranTimes79) May 5, 2026

A large fire has broken out at a commercial complex in Andisheh, west of Tehran. Cause still unknown. Firefighters are on scene.



– Fars News. pic.twitter.com/bnXNnl0SEr May 5, 2026

Το συμβάν συμβαίνει ενώ μια εύθραυστη εκεχειρία μεταξύ Ιράν ΗΠΑ τελεί υπό νέες πιέσεις έπειτα από ανταλλαγή πυρών μεταξύ των δύο εμπόλεμων πλευρών χθες Δευτέρα.