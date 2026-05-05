Αυτιάς: “Έτσι έγινα ΠΑΟΚ, κάποια… σαπάκια πρέπει να πάνε σπίτι τους”

Στο Metropolis 95.5 και στην εκπομπή ‘’Στη Σέντρα’’ φιλοξενήθηκε ο Γιώργος Αυτιάς , με τον πολύπειρο δημοσιογράφο και Ευρωβουλευτή, να μιλάει αναφορικά με τη δράση που ανέλαβε καλώντας τους παλαίμαχους ποδοσφαιριστές του ΠΑΟΚ στις Βρυξέλλες, δηλώντας χαρακτηριστικά, «Οι παλαίμαχοι παίκτες του ΠΑΟΚ είναι καλεσμένοι μου στις Βρυξέλλες για τα 100 χρόνια του συλλόγου. Θέλω να δείξω στην Ευρώπη τους τίτλους του ΠΑΟΚ, την ομάδα και την εξέλιξη της. Ο ΠΑΟΚ είναι κομμάτι της ζωής μου, θα έρθουν περίπου 25 άτομα από την Ελλάδα για αυτό το τριήμερο».

Για το πως έγινε ΠΑΟΚ ο ίδιος: «Ήμουν στη Σάμο , μαθητής, τότε ήταν όλοι Παναθηναϊκός, ΑΕΚ και Ολυμπιακός και εγώ έγινα ΠΑΟΚ. Πρώτη φορά είδα που είδα τηλεόραση ήταν Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ που κέρδισε ο ΠΑΟΚ τον τίτλο του Κυπέλλου Ελλάδος το 1972».

Αγωνιστικά ανέφερε: «Ο ΠΑΟΚ έσκασε σαν ομάδα, μετά τους τρεις αγώνες που κέρδισε Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ στην Αθήνα, καθώς δεν είχε 22 έτοιμους παίκτες, υπήρχαν και οι τραυματισμοί».

Προσθέτοντας για τον τελικό με τον ΟΦΗ: «Για να χαρώ μετά τον τελικό με τον ΟΦΗ έβαλα στο Youtube χρυσές εποχές του ΠΑΟΚ, δεν παίρνω αντικαταθλιπτικά, δεν πίνω, κάτι έπρεπε να κάνω. Μέχρι και ο Μπέος με πήρε τηλέφωνο».

Για τους στόχους του ΠΑΟΚ: «Αν ο ΠΑΟΚ πάρει ισοπαλία στο Καραϊσκάκη, παίρνει τη δεύτερη θέση, αλλά εγώ ήθελα το Κύπελλο».

Για την επόμενη ημέρα: «Κάποια ‘’σαπάκια’’ να πάνε σπίτι τους, να παραμείνουν τα παιδιά από την ακαδημία , να ανέβουν επιπλέον παιδιά από την ακαδημία και έπειτα να αποκτηθούν δύο παίκτες από το πάνω ράφι. Ένα προϊόν πουλιέται στο μέγιστο της αξίας του. Ο ΠΑΟΚ έχει ένα δίλλημα, να πουλήσει το ταλέντο του και να πάρει 30 εκατομμύρια ή να το κρατήσει στην Ελλάδα;».