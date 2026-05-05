Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας στη Ζάκυνθο: Έπεσε με το μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας – Δείτε βίντεο

Εργαζόμενη στο Αργάσι της Ζακύνθου, ενώ επέβαινε στο δίκυκλό της και οδηγούσε σε κεντρικό δρόμο του τουριστικού χωριού, έχασε την ισορροπία της και βρέθηκε στο έδαφος φωνάζοντας από τον πόνο. Η γυναίκα, τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι της.

Η εργαζόμενη, όπως φαίνεται και στο βίντεο του imerazante.gr, έχασε την ισορροπία της όταν ο τροχός του οχήματος παγιδεύτηκε σε ακάλυπτη τάφρο οπτικής ίνας.

Το περιστατικό σημειώθηκε την περασμένη Τρίτη, 28 Απριλίου, και προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στην τοπική κοινωνία και στους επιχειρηματίες, οι οποίοι διαμαρτύρονται έντονα για την κατάσταση που επικρατεί λόγω των συνεχιζόμενων εργασιών.

Το Τοπικό Συμβούλιο έχει απευθύνει συνεχείς εκκλήσεις προς τις αρχές για παύση των εργασιών, καθώς η τουριστική σεζόν έχει ήδη ξεκινήσει και τα προβλήματα είναι αμέτρητα. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην περιοχή εκτελούνται παράλληλα έργα από τη Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης – Αποχέτευσης Ζακύνθου. Παρόλο που οι επιχειρηματίες έχουν λάβει διαβεβαιώσεις για την άμεση ολοκλήρωση των έργων της ΔΕΥΑΖ, επικρατεί μεγάλη ανησυχία για τις οπτικές ίνες, καθώς οι παρεμβάσεις ενδέχεται να συνεχιστούν καθ’ όλη τη διάρκεια του καλοκαιριού.