Βελόπουλος για υποκλοπές: Η πρόταση του ΠΑΣΟΚ για εξεταστική είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ΝΔ

«Η πρόταση που φέρνει το ΠΑΣΟΚ είναι κομμένη και ραμμένη στα μέτρα της ΝΔ, ώστε να επικαλεστεί θέμα εθνικής ασφάλειας και να την απορρίψει», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, για την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, περί σύστασης εξεταστικής επιτροπής για την υπόθεση των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Δεν ξέρουμε αν το ΠΑΣΟΚ γνωρίζει τι προτείνει. Αυτό που ξέρουμε είναι ότι υπεύθυνος στο επιτελικό κράτος του Μητσοτάκη, είναι ο Μητσοτάκης» ενώ συμπλήρωσε: «Και η προανακριτική ή η εξεταστική, πρέπει αυτή να στραφεί εναντίον του ιδίου του πρωθυπουργού. Κατά τα λοιπά, το άλλοθι που δίνει το ΠΑΣΟΚ μας προβληματίζει, γιατί είτε πρόκειται για εκούσιο λάθος είτε για ακούσιο, στηρίζει τη ΝΔ για ακόμα μια φορά».

