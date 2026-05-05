Δεν θα παραστεί στο συνέριο της Νέας Δημοκρατίας ο Κώστας Καραμανλής

Ο Κώστας Καραμανλής δεν πρόκειται να δώσει το παρόν στο 16ο Τακτικό Συνέδριο της Νέας Δημοκρατίας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του newsit.gr, η προσέγγιση του πρώην Προέδρου της Νέας Δημοκρατίας και Πρωθυπουργού Κώστα Καραμανλή, από την πλευρά της «γαλάζιας» παράταξης έγινε από τη Ντόρα Μπακογιάννη.

Η επιλογή της βουλευτού Χανίων δεν είναι τυχαία, καθώς διατηρεί άριστες σχέσεις μαζί του, ενώ υπήρξε και υπουργός Εξωτερικών στην κυβέρνηση Καραμανλή.

Η απάντηση του πρώην Πρωθυπουργού, σύμφωνα με πληροφορίες, ήταν αρνητική.

Δεδομένου ότι ο Κ. Καραμανλής έχει ασκήσει δριμεία κριτική για πολλές πτυχές της πολιτικής της κυβέρνησης Μητσοτάκη, με σημείο αιχμής τα ελληνοτουρκικά, είναι πολλά τα «γαλάζια» στελέχη που στοιχημάτιζαν ότι ο πρώην Πρωθυπουργός δεν θα παραστεί στο συνέδριο του κόμματος, το οποίο θα διεξαχθεί το διάστημα 15-17 Μαΐου στην Αθήνα.

