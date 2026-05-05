Δένδιας: Νέα πραγματικότητα στις Ένοπλες Δυνάμεις, αυξημένη συμμετοχή της εγχώριας αμυντικής βιομηχανίας στα εξοπλιστικά

Τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνεται στις Ένοπλες Δυνάμεις με «αιχμή» την καινοτομία αναφέρθηκε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας, σε συζήτηση που είχε με το δημοσιογράφο Πιέρρο Τζανετάκο, σήμερα, στην έναρξη εργασιών του συνεδρίου «DEFEA CONFERNCE 2026», που πραγματοποιείται στο εκθεσιακό κέντρο Metropolitan Expo, στο Διεθνές Αεροδρόμιο Αθηνών «Ελευθέριος Βενιζέλος».

Μιλώντας για τη συμμετοχής 25% των ελληνικών επιχειρήσεων αμυντικής βιομηχανίας σε κάθε εξοπλιστικό πρόγραμμα, ο κ. Δένδιας ανέφερε ότι δεν πιστεύει «στο μέλλον από τις πολύ μεγάλες πλατφόρμες, αλλά στο μέλλον από τις “έξυπνες” πλατφόρμες», ενώ πρόσθεσε ότι μέχρι να φτάσουμε στο επίπεδο της πλήρους δυνατότητας, «πρέπει να δανειστούμε τεχνολογία και ”now how».

«Με το 25% αυτό εφαρμόζουμε. Το εφαρμόζουμε σε όλα τα προγράμματα, με ευελιξία, αλλού περισσότερο, αλλού λίγο λιγότερο, αλλά το 25% είναι μεσοσταθμικό» ανέλυσε.

Στη διαπίστωση του Πιέρρου Τζανετάκου ότι οι εξοπλιστικές δαπάνες των Ενόπλων Δυνάμεων, όπως περιγράφονται στην «Ατζέντα 2030» φτάνουν τα 30 δισ. ευρώ, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι το ποσό που θα απορροφηθεί από την εγχώρια βιομηχανία είναι «πάνω από έξι δισ. ευρώ».

«Είναι η βάση», είπε και πρόσθεσε: «Εμείς υπολογίζουμε ότι πάνω από 10 δισ. ευρώ μπορούν να απορροφηθούν από ελληνικές δυνατότητες. Δηλαδή, πάμε να προσεγγίσουμε το 30% με 33%. Ελπίζω ότι το ελληνικό οικοσύστημα θα μας εκπλήξει ευχάριστα, θα μπορέσει να απορροφήσει περισσότερα».

Ειδικότερα, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις του αμυντικού αλλά και του τεχνολογικού κλάδου, ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι «έχει αλλάξει η πραγματικότητα» και «οι λύσεις στα προβλήματα του αύριο δεν θα προέλθουν από τους “δεινόσαυρους” του χθες, θα προέλθουν από νέες καινοτόμες επιχειρήσεις, οι οποίες θα δουν την πραγματικότητα στα μάτια και θα δημιουργήσουν λύσεις που μέχρι τώρα που συζητάμε δεν τις έχουμε καν συλλάβει».

Και πρόσθεσε: «Στα drones, στα αντι-drones, στα αυτόνομα στη θάλασσα, στα αυτόνομα κάτω από τη θάλασσα, στα αυτόνομα στη στεριά, μπορούμε σε όλο τον εξοπλισμό του σύγχρονου Μαχητή, στα πλοία τα οποία θα αλλάξουν μορφές όπως περνάει ο καιρός, πηγαίνοντας περισσότερο προς το αυτόνομο και λιγότερο προς αυτό που έχουμε στο μυαλό μας, σαν το μεγάλο βαπόρι με το μεγάλο πλήρωμα, με τα κανόνια. Όλα αυτά, σιγά-σιγά δεν θα είναι τα κύρια εργαλεία μάχης, άλλα θα είναι. Και οι πόλεμοι του σήμερα, οι πύραυλοι, οι βαλλιστικοί πύραυλοι, οι πύραυλοι που θα έχουν αντιπυραυλική χρήση, είναι ατέλειωτος ο κατάλογος της νέας πραγματικότητας, που ανοίγεται μπροστά μας».

«Και σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, όχι μόνο η Ελλάδα, οι μικρές χώρες, που έχουν ευελιξία, που έχουν επιχειρήσεις που μπορούν γρήγορα να αλλάζουν κατεύθυνση, έχουν το πλεονέκτημα. Το πλεονέκτημα δεν το έχουν οι μεγάλες παλιές επιχειρήσεις, που ακολουθούσαν τη διαδικασία που η ανθρωπότητα εφεύρε στην αρχή του 20ου αιώνα» ξεκαθάρισε.

«Οι ελληνικές μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν ένα τεράστιο πλεονέκτημα, όπως όλες οι μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σε αυτό βοηθάει η κουλτούρα μας, βοηθάει το ανοιχτό μυαλό. Αν θέλετε βοηθάει το δημοκρατικό πολίτευμα, αν θέλετε βοηθάει το πνεύμα της Αναγέννησης, της δυνατότητας του ανθρώπου να αναμετριέται με το μέλλον του ελεύθερα, να μην κάνει ακριβώς αυτό που του είπανε, όπως του το είπανε και να μην μπορεί να κουνηθεί λίγο παραπέρα ή λίγο παραεδώ» ανέφερε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

Αναφερόμενος στον Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ) επισήμανε: «Ήταν μια νέα πραγματικότητα στην Ελλάδα. Μια πραγματικότητα που επέφερε μια δομική αλλαγή. Το ΕΛΚΑΚ απαντά σε ερωτήματα που οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις θέτουν προς το οικοσύστημα αμυντικής καινοτομίας της Ελλάδας».

«Το ΕΛΚΑΚ επιφέρει μια τεράστια αλλαγή στον τρόπο που σκεφτόμαστε, που λειτουργούμε, που επικοινωνούμε. Εννοώ, επικοινωνούμε, οι Ένοπλες Δυνάμεις από τη μια πλευρά, το οικοσύστημα από την άλλη» εξήγησε.

Για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις, εξήγησε: «Πρέπει να τα αλλάξουμε όλα για να μπορέσουμε να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες προκλήσεις. Εκτός από τις αρχές και τις αξίες μας, όλα τα άλλα πρέπει να αλλάξουν. Είμαστε σε έναν πολύ καλό δρόμο να το κάνουμε και η “Ατζέντα 2030” αυτό υποδηλώνει».

Αναφερόμενος στην παρουσία των Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο, υπογράμμισε: «Οι ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις έχουν αποκτήσει χαρακτηριστικά ταχύτητας και ευελιξίας που στην ιστορία τους δεν υπήρχαν. Δεν υπήρχαν γιατί δεν υπήρχαν οι ανάγκες, δεν ήταν ότι ήταν κακές οι Ένοπλες Δυνάμεις. Έδωσα την εντολή στην ελληνική Πολεμική Αεροπορία να καλύψει τον εναέριο χώρο της Κυπριακής Δημοκρατίας απέναντι στις απειλές από το Ιράν, στις 12:00 το μεσημέρι της ημέρας που εδόθη η εντολή. Στις 19:00 η ώρα το απόγευμα, τα ελληνικά αεροπλάνα με όλη την υποστηρικτή ομάδα ήταν ήδη στη βάση “Ανδρέας Παπανδρέου”. Η ίδια εντολή εδόθη στο ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό στις 12:00 η ώρα το μεσημέρι. 22:30 ώρα το βράδυ, οι ελληνικές φρεγάτες απέπλευσαν για την Ανατολική Μεσόγειο. Το αγγλικό Πολεμικό Ναυτικό για την ίδια απειλή χρειάστηκε κάτι παραπάνω από 20 ημέρες για να μπορέσει να στείλει φρεγάτα, να εκπέμψει ισχύ, για να καλύψει τις βάσεις στο Ακρωτήρι, στην Κυπριακή Δημοκρατία».

Ο κ. Δένδιας εξέφρασε την υπερηφάνεια του για τις ελληνικές Ένοπλες Δυνάμεις, ενώ αναφέρθηκε και στη δυνατότητά παραγωγής drones στα εργοστάσια των ελληνικών Ενόπλων Δυνάμεων. «Μέσα σε δύο χρόνια, αποκτήσαμε τη δυνατότητα να παράγουμε χιλιάδες drones και να έχουμε κινητές μονάδες παραγωγής drones, να έχουμε ελληνικής κατασκευής αντί-drone σύστημα» είπε.

«Έχουμε», συμπλήρωσε, «πάρα πολύ μεγάλο δρόμο μπροστά μας, πάρα πολλά πράγματα να αλλάξουμε ακόμα, πάρα πολλά πράγματα να απορροφήσουμε και να παρατηρήσουμε, αλλά νομίζω είμαστε σε μια καλή κατάσταση και σε έναν καλό δρόμο».

Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε ότι η αποστολή Ενόπλων Δυνάμεων στην Κύπρο έγινε με εφαρμογή του άρθρου 42, παρ.7, της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εξήγησε: «Υπάρχει ευρωπαϊκή αλληλεγγύη».

«Βεβαίως», συνέχισε, «με την Κυπριακή Δημοκρατία μάς συνδέουν δεσμοί αίματος, δεν πρόκειται εδώ να κρύψω τα λόγια μου. Η Κύπρος για εμάς είναι αδελφό κράτος, οι Κύπριοι είναι αδελφοί μας. Αλλά υπάρχει ένα θεσμικό πλαίσιο. Αυτό ήταν το θεσμικό πλαίσιο στο οποίο κινηθήκαμε».

«Εμείς δεν δημιουργούμε ad hoc αντιτουρκικούς συνασπισμούς. Δεν ασκούμε τουρκοκεντρική πολιτική. Κάνουμε αυτά τα οποία χρειάζεται κάθε φορά για να μπορέσουμε μέσα στο πλαίσιο που υπάρχει να υπερασπίσουμε αυτά τα οποία είναι τα σημαντικά συμφέροντα του Ελληνισμού, τα σημαντικά συμφέροντα της Ευρώπης, τα σημαντικά συμφέροντα των λαών μας» ξεκαθάρισε.

«Υπάρχει παράθυρο και υπάρχει πόρτα και υπάρχει δρόμος και υπάρχει λεωφόρος για την επίλυση της ελληνοτουρκικής διαφοράς. Διότι η Ελλάδα δεν διεκδικεί οτιδήποτε από την Τουρκία, οτιδήποτε τουρκικό, σύμφωνα με το Διεθνές Δίκαιο ή με οποιαδήποτε έλλογη νομική ανάλυση σε αυτό τον πλανήτη» εξήγησε.

«Εναπόκειται στην άλλη πλευρά του Αιγαίου. Εναπόκειται στην τουρκική κυβέρνηση. Πιστεύω ότι ο τουρκικός λαός δεν έχει τίποτα να μοιράσει μαζί μας, αντιθέτως έχει αισθήματα φιλίας απέναντί μας. Εναπόκειται, λοιπόν, στην τουρκική κυβέρνηση να αντιληφθεί ότι το πλαίσιο λειτουργίας στον 21ο αιώνα δεν μπορεί παρά να είναι ένα πλαίσιο που έχει αναφορά στο Διεθνές Δίκαιο και στο Διεθνές Δίκαιο της Θάλασσας» συμπλήρωσε.

Σε ερώτηση αναφορικά με το ενδεχόμενο ελληνικής παρουσίας στα Στενά του Ορμούζ, ο κ. Δένδιας εξήγησε ότι η Ελλάδα έχει τη δυνατότητα, καθώς ήδη επιχειρεί 200 μίλια με 300 μίλια πιο πέρα με βάση το Τζιμπουτί εδώ και χρόνια, «σε ένα περιβάλλον στο οποίο απειλούμαστε, σε ένα περιβάλλον το οποίο έχει εκπομπή πυραύλων, drone» με τις ελληνικές φρεγάτες «να έχουν καταρρίψει εχθρικά drones».

«Άρα», πρόσθεσε, «εμείς είμαστε και εξοικειωμένοι με αυτό το περιβάλλον κινδύνων στην περιοχή».

Για την ελευθερία της ναυσιπλοΐας, ανέλυσε ότι για την Ελλάδα «είναι σημαντικότατο, είναι κομμάτι του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» ενώ συνέχισε: «Έχουμε και τη θεσμική υποχρέωση να προστατεύσουμε τα πλοία μας και κυρίως, και πάνω από όλα, να προστατεύσουμε τα πληρώματα των πλοίων μας, τις ανθρώπινες ζωές, άρα, υπό συνθήκες σαφώς μετρημένες, σαφώς καθορισμένες μέσα από συγκεκριμένη εντολή, με συγκεκριμένη ανάλυση, μαζί με τους Ευρωπαίους εταίρους και φίλους μας, μαζί με τους Αμερικανούς συμμάχους μας. Και εφόσον έχει σαφώς δημιουργηθεί πλαίσιο επιχείρησης».

«Πρέπει να υπάρξουν πολύ σαφώς καθορισμένες προδιαγραφές και βέβαια, να υπάρξει και η, κατά την εσωτερική έννομη τάξη, διαδικασία. Χρειάζεται απόφαση του ΚΥΣΕΑ, χρειάζεται βούληση της κυβέρνησης, χρειάζεται πιθανότατα και διαβούλευση με το σύνολο του ελληνικού πολιτικού συστήματος, το οποίο, νομίζω, καταλαβαίνει πόσο τεράστια σημασία έχει για την Ελλάδα η εφαρμογή του Διεθνούς Δικαίου της Θάλασσας» ξεκαθάρισε ο κ. Δένδιας.

Στο περιθώριο του συνεδρίου, ο υπουργός Εθνικής Άμυνας συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκο Χριστοδουλίδη και την αναπληρώτρια γενική γραμματέα του ΝΑΤΟ Radmila Shekerinska.

Στις εργασίες του συνεδρίου παρέστησαν, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας Νίκος Χριστοδουλίδης, ο επίτροπος της ΕΕ για την ‘Αμυνα και το Διάστημα Andrius Kubilius, ο βουλευτής Τάσος Χατζηβασιλείου, ο βουλευτής, επίτιμος αρχηγός ΓΕΕΘΑ και ναύαρχος εα Ευάγγελος Αποστολάκης, ο αρχηγός ΓΕΕΘΑ, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός ΓΕΣ, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, ο αρχηγός ΓΕΝ, αντιναύαρχος Δημήτριος-Ελευθέριος Κατάρας ΠΝ, ο αρχηγός ΓΕΑ, αντιπτέραρχος (Ι) Δημοσθένης Γρηγοριάδης, ο αρχηγός ΓΕΕΦ της Κυπριακής Δημοκρατίας, αντιστράτηγος Εμμανουήλ Θεοδώρου, εκπρόσωποι των αρχηγών των Σωμάτων Ασφαλείας, ο διευθυντής της DEFEA Βασίλης Μπάρκας, ο πρόεδρος του Συνδέσμου Ελλήνων Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ΣΕΚΠΥ) Αναστάσιος Ροζολής, εκπρόσωποι της αμυντικής βιομηχανίας κά.