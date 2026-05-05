Στο κυβερνητικό κλιμάκιο που επισκέφτηκε την Π.Ε. Πέλλας συμμετείχε ο Κ. Γκουλέκας

Στο κυβερνητικό κλιμάκιο, που επισκέφθηκε σήμερα την Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας υπό τον συντονισμό του Υφυπουργού παρά τω Πρωθυπουργώ Θανάση Κοντογεώργη, συμμετείχε ο Υφυπουργός Εσωτερικών-Μακεδονίας και Θράκης Κωνσταντίνος Π. Γκιουλέκας.

Από το βήμα της εκδήλωσης με θέμα «Συζητάμε, Αποφασίζουμε, Προχωράμε Μαζί για την Πέλλα» ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης έδωσε έμφαση στις πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται σε κυβερνητικό επίπεδο συνολικά και από το ΥΜΑΘ ειδικότερα «για να ανεβάσουμε ψηλά τη Μακεδονία και τη Θράκη».

Στην κατεύθυνση αυτή και σε συνεργασία με τους παραγωγικούς-επιχειρηματικούς, ακαδημαϊκούς και αυτοδιοικητικούς φορείς της περιοχής συνεχίζεται η περιοδεία εξωστρέφειας του ΥΜΑΘ σε βαλκανικές πρωτεύουσες, όπως επίσης και η περιοδεία νομό-νομό του ΥΜΑΘ στη Μακεδονία και τη Θράκη.

Σύμφωνα με τον ισχύοντα προγραμματισμό ο Υφυπουργός Μακεδονίας-Θράκης θα ξαναεπισκεφθεί προσεχώς την Πέλλα μαζί με κλιμάκιο εκπροσώπων σημαντικών οικονομικών-επιχειρηματικών φορέων και υπηρεσιών.

Στο μεταξύ, την ερχόμενη Δευτέρα, 11 Μαΐου 2026, και στο πλαίσιο της εν λόγω περιοδείας ανάλογο κλιμάκιο με επικεφαλής τον ΥΜΑΘ θα επισκεφθεί την περιφερειακή ενότητα Χαλκιδικής, όπου θα πραγματοποιήσει επίσκεψη σε επιχειρήσεις της περιοχής και θα συμμετάσχει σε σύσκεψη με τους Δημάρχους της Χαλκιδικής. Τέλος, σε συνεργασία με το Επιμελητήριο Χαλκιδικής και τους Εμπορικούς Συλλόγους του νομού το ΥΜΑΘ διοργανώνει ενημερωτική εκδήλωση για την ενίσχυση της τοπικής επιχειρηματικότητας.