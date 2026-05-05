Εντατικοί έλεγχοι για χρήση κράνους στη Θεσσαλονίκη – 22 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Συνεχίζονται οι έλεγχοι και οι ενημερωτικές δράσεις της Ελληνικής Αστυνομίας στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μηδενική ανοχή στη μη χρήση κράνους», με σκοπό την καθολική συμμόρφωση των οδηγών και επιβατών δίκυκλων, καθώς και των χρηστών Ε.Π.Η.Ο. (Ελαφρών Προσωπικών Ηλεκτρικών Οχημάτων).

Υπενθυμίζεται ότι, σύμφωνα με το Κατευθυντήριο Επιχειρησιακό Σχέδιο Τροχαίας, αστυνομικοί από όλες τις Υπηρεσίες Τροχαίας, Αστυνομικών Τμημάτων και Ο.Ε.Π.Τ.Α. σε ολόκληρη τη χώρα, προχωρούν σε αυστηρούς ελέγχους σε δίκυκλα, καθώς και σε επιχειρήσεις ενοικίασης δίκυκλων, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στους επαγγελματίες διανομείς και τους εργοδότες τους.

Ειδικότερα, το διάστημα από 27 Απριλίου έως 3 Μαΐου 2026 πραγματοποιήθηκαν 16.854 έλεγχοι, στο πλαίσιο των οποίων βεβαιώθηκαν 1.568 παραβάσεις σε οδηγούς (από τις οποίες 13 σε εργαζόμενους σε υπηρεσίες διανομής), καθώς και 115 παραβάσεις σε επιβάτες.

Ενδεικτικά, μεταξύ των παραβάσεων, οι 1.116 αφορούσαν οδηγούς δίκυκλων (από τους οποίους 13 διανομείς), 109 επιβάτες δίκυκλων και 449 οδηγούς Ε.Π.Η.Ο.

Πιο αναλυτικά, ανά περιφέρεια, βεβαιώθηκαν οι παρακάτω παραβάσεις:

– 892 στην Αττική,
– 143 στο Νότιο Αιγαίο,
– 132 στην Κρήτη,
– 116 στη Δυτική Ελλάδα,
– 109 στα Ιόνια Νησιά,
– 59 στην Πελοπόννησο,
– 48 στην Κεντρική Μακεδονία,

– 42 στη Θεσσαλία,
– 39 στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη,
– 31 στην Ήπειρο,
– 26 στο Βόρειο Αιγαίο,
– 22 στη Θεσσαλονίκη,
– 19 στη Στερεά Ελλάδα και
– 5 στη Δυτική Μακεδονία.

Επισημαίνεται ότι, με τη θέσπιση του νέου Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας (Ν. 5209/2025), η Πολιτεία δίνει σαφές μήνυμα μηδενικής ανοχής απέναντι στη μη χρήση κράνους, μέσω της αυστηροποίησης των ποινών, ως εξής:

– 350 ευρώ πρόστιμο και αφαίρεση της άδειας ικανότητας οδήγησης για 30 ημέρες για τον οδηγό δικύκλων (Οι ίδιες κυρώσεις ισχύουν και για τον οδηγό που δεν μεριμνά για την ασφάλεια του επιβάτη).

– 350 ευρώ πρόστιμο για τον επιβάτη δικύκλων.

– 30 ευρώ πρόστιμο για τον οδηγό Ε.Π.Η.Ο.

Υπενθυμίζεται ότι, στις περιπτώσεις υποτροπής, οι ποινές αυξάνονται σημαντικά.

Ελληνική Αστυνομία Θεσσαλονίκη

