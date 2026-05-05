Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 629 προϊόντα
Φωτογραφία αρχείου
THESTIVAL TEAM
Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη.
Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 27-04-2026 έως 03-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:
- Ελέγχθηκαν 451 άτομα,
- Συνελήφθησαν 2 εξ’ αυτών,
- Επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ συνολικά,
- Σχηματίστηκαν 14 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
- Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 629 προϊόντα παρεμπορίου.
Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.
