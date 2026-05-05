Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 629 προϊόντα

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 27-04-2026 έως 03-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

Ελέγχθηκαν 451 άτομα,

Συνελήφθησαν 2 εξ’ αυτών,

Επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ συνολικά,

Σχηματίστηκαν 14 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και

Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 629 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.