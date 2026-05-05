MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Δύο συλλήψεις και πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ για παρεμπόριο – Κατασχέθηκαν 629 προϊόντα

Φωτογραφία αρχείου
|
THESTIVAL TEAM

Σε δύο συλλήψεις προχώρησαν αστυνομικοί για παρεμπόριο στη Θεσσαλονίκη.

Ειδικότερα, κατά το χρονικό διάστημα από 27-04-2026 έως 03-05-2026, σε λαϊκές αγορές στις περιοχές Χαριλάου, Ξηροκρήνης και Βούλγαρη, καθώς και στην ευρύτερη περιοχή της Νέας Παραλίας:

  • Ελέγχθηκαν 451 άτομα,
  • Συνελήφθησαν 2 εξ’ αυτών,
  • Επιβλήθηκαν 5 διοικητικά πρόστιμα ύψους 5.000 ευρώ συνολικά,
  • Σχηματίστηκαν 14 δικογραφίες για παράνομη άσκηση υπαίθριου εμπορίου και
  • Εντοπίστηκαν και κατασχέθηκαν 629 προϊόντα παρεμπορίου.

Οι έλεγχοι για την αντιμετώπιση του παρεμπορίου συνεχίζονται με αμείωτη ένταση.

Θεσσαλονίκη Παρεμπόριο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 11 ώρες πριν

Φάμελλος: Η γενοκτονία του Ισραήλ στη Γάζα πρέπει να σταματήσει

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 16 ώρες πριν

ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός: Η αποθέωση των θριαμβευτών και το ξέσπασμα στον πάγκο – Δείτε την παρακάμερα του αγώνα

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 4 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης από σήμερα στην ΕΟ Θεσσαλονίκης – Ν. Μουδανιών – Σε ποια σημεία

ΚΑΙΡΟΣ 3 ώρες πριν

Ο καιρός σήμερα στη Θεσσαλονίκη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 9 ώρες πριν

Λιπαροί λεκέδες στα ρούχα: Η απλή λύση για να τους εξαφανίσετε με υλικά που έχετε σπίτι

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 22 ώρες πριν

Φαραντούρης: Το ΠΑΣΟΚ δημοσκοπικά και πολιτικά είναι το μόνο κόμμα που μπορεί να κυβερνήσει