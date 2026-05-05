MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΕΘΝΗ

Η Χεζμπολάχ κάνει λόγο για μάχες με τον στρατό του Ισραήλ στον νότιο Λίβανο

|
THESTIVAL TEAM

Το σιιτικό κίνημα Χεζμπολάχ, που πρόσκειται στο Ιράν, έκανε λόγο χθες για μάχες με τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις σε παραμεθόρια κοινότητα στον νότιο Λίβανο.

Οι μάχες σημειώνονται παρά την κατάπαυση του πυρός που συνεχίζει -στη θεωρία τουλάχιστον- να τελεί σε ισχύ από τα μέσα του περασμένου μήνα.

Η παράταξη ανέφερε σε ανακοίνωσή της ότι απώθησε ισραηλινά στρατεύματα που επιχείρησαν να προελάσουν κοντά στην κοινότητα Ντέιρ Σεργιάν, σε τομέα ελεγχόμενο από τις ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ, που έχουν χαράξει «κίτρινη γραμμή» κατά μήκος του νοτίου Λιβάνου.

Μαχητές της Χεζμπολάχ «άνοιξαν πυρ εναντίον εχθρικής δύναμης κι ενεπλάκησαν σε σφοδρές μάχες, προκαλώντας τραυματισμούς στις τάξεις του εχθρού», ανέφερε στην ανακοίνωσή της.

«Νωρίτερα μέσα στην ημέρα, δυο ισραηλινοί στρατιώτες τραυματίστηκαν ελαφρά σε μάχη εκ του σύνεγγυς με τρομοκράτες της Χεζμπολάχ στον νότιο Λίβανο», επιβεβαίωσε από την πλευρά του ο ισραηλινός στρατός με ανακοινωθέν του. «Διακομίστηκαν σε νοσοκομείο για να τους παρασχεθούν ιατρικές φροντίδες», πρόσθεσε.

Ακόμη, η Χεζμπολάχ ανέλαβε την ευθύνη για σειρά επιθέσεων εναντίον ισραηλινών στρατιωτικών θέσεων στον νότιο Λίβανο, τονίζοντας πως τις διεξήγαγε σε ανταπόδοση για τις παραβιάσεις «της κατάπαυσης του πυρός από τον ισραηλινό εχθρό».

Το λιβανικό επίσημο πρακτορείο ειδήσεων ANI μετέδωσε χθες ότι η ισραηλινή αεροπορία βομβάρδισε πάνω από 20 τοποθεσίες στον νότιο Λίβανο, συμπεριλαμβανομένων κοινοτήτων από όπου ο στρατός του Ισραήλ είχε διατάξει να απομακρυνθούν εσπευσμένα οι κάτοικοι το πρωί.

Ο στρατός του Λιβάνου έκανε γνωστό ότι αξιωματικός και στρατιώτης του τραυματίστηκαν ελαφρά σε ισραηλινό βομβαρδισμό στην πόλη Κάφρα, καθώς μετέβαιναν από βάση του σε δεύτερη «με στρατιωτικό όχημα».

Παρά την κατάπαυση του πυρός που θεωρητικά εφαρμόζεται από τη 17η Απριλίου και παρατάθηκε ως τα μέσα Μαΐου, οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις δεν έχουν σταματήσει τους βομβαρδισμούς τους, κυρίως στον νότιο Λίβανο.

Έχουν δημιουργήσει ζώνη βάθους 10 χιλιομέτρων, που απέκοψαν από τον υπόλοιπο Λίβανο με «κίτρινη γραμμή», κι απαγορεύουν την πρόσβαση στον πληθυσμό και στον Τύπο, καθώς διεξάγουν επιχειρήσεις κατεδαφίσεων.

Σύμφωνα με αριθμούς του υπουργείου Υγείας του Λιβάνου, οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις από τη 2η Μαρτίου έχουν στοιχίσει τη ζωή σε περίπου 2.700 ανθρώπους κι έχουν τραυματίσει άλλους 8.200 και πλέον.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Ισραήλ Λίβανος

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 17 ώρες πριν

Μητσοτάκης σε Βάντεφουλ: Μαζί με την Κύπρο βρισκόμαστε πιο κοντά σε όσα συμβαίνουν στη Μέση Ανατολή

ΔΙΕΘΝΗ 24 ώρες πριν

Συναγερμός στο Κρεμλίνο: Φόβοι για ενδεχόμενο πραξικόπημα και δολοφονία Πούτιν

ΥΓΕΙΑ 5 ώρες πριν

Το σνακ που σώζει από τη δυσκοιλιότητα και μάλλον το έχετε ήδη στην κουζίνα σας

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 14 ώρες πριν

ΠΑΣΟΚ για κυβερνητικές πηγές: Τρικυμία στο ποτήρι

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΛΗΣ 22 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Έρχεται φεστιβάλ καντίνας με λαχταριστές λιχουδιές και δωρεάν είσοδο για τέσσερις ημέρες!

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 3 ώρες πριν

Ο ΓΣ Ηρακλής καταγγέλλει επίθεση από οπαδούς του ΠΑΟΚ στους Χορτατζήδες – “Τραμπούκισαν οικογένειες, τρομοκράτησαν ανήλικα”