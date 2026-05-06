Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο για ηρωίνη και κάνναβη – Αντιστάθηκε στη σύλληψη
Αρχείο Intime
THESTIVAL TEAM
Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (05-05-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 35χρονος ημεδαπός στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.
Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.
Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Η Μελόνι δημοσίευσε fake εικόνες με AI που τη δείχνουν με εσώρουχα: “Σκέψου πριν τις κοινοποιήσεις”
- Θεσσαλονίκη: Συναγερμός για εμφάνιση δύο φιδιών μέσα σε λίγες μέρες σε νηπιαγωγείο στις Συκιές – “Φοβόμαστε να στείλουμε τα παιδιά μας σχολείο”
- Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δείτε βίντεο