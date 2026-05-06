Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο για ηρωίνη και κάνναβη – Αντιστάθηκε στη σύλληψη

Συνελήφθη πρωινές ώρες χθες (05-05-2026) από αστυνομικούς της Ομάδας ΔΙ.ΑΣ. 35χρονος ημεδαπός στην περιοχή του Δενδροποτάμου Θεσσαλονίκης.

Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ, στην κατοχή του βρέθηκαν μικροποσότητες ηρωίνης και κάνναβης, καθώς και μία ζυγαριά ακριβείας.

Σημειώνεται ότι κατά τη σύλληψή του αντιστάθηκε σθεναρά.

Δενδροπόταμος

