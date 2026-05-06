Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δείτε βίντεο

Νέος αεροπορικός βομβαρδισμός των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων σημειώθηκε στον ανατολικό Ειρηνικό Ωκεανό, με στόχο ταχύπλοο που, σύμφωνα με τις ίδιες, εμπλεκόταν σε δραστηριότητες διακίνησης ναρκωτικών. Από την επιχείρηση σκοτώθηκαν τρία άτομα.

Το περιστατικό καταγράφεται λιγότερο από 24 ώρες μετά από παρόμοια επιχείρηση στην Καραϊβική κατά την οποία είχαν χάσει τη ζωή τους δύο άνθρωποι.

Το σκάφος «κινείτο σε γνωστές θαλάσσιες διαδρομές διακίνησης ναρκωτικών στον ανατολικό Ειρηνικό και επιδιδόταν σε επιχειρήσεις διακίνησης ναρκωτικών», ανέφερε μέσω X, το μεικτό διοικητήριο των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων που είναι αρμόδιο για την περιοχή της Λατινικής Αμερικής και της Καραϊβικής (SOUTHCOM, «νότια διοίκηση»), παραθέτοντας «αποχαρακτηρισμένο» βίντεο διάρκειας 28 δευτερολέπτων που απαθανατίζει το πλήγμα και την καταστροφή του ταχύπλοου.

Ο απολογισμός της αμερικανικής στρατιωτικής εκστρατείας κατά των ναρκωτικών, ιδιαίτερα αμφιλεγόμενης, έφθασε τους 190 νεκρούς.