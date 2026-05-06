Θεσσαλονίκη: Συνελήφθη 30χρονος με πάνω από 1,5 κιλό κάνναβης στα ΚΤΕΛ Χαλκιδικής – Δείτε φωτό

Συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Πρόληψης και Καταστολής της Εγκληματικότητας της Διεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Θεσσαλονίκης, απογευματινές ώρες χθες (05-05-2026) στην περιοχή της Πυλαίας, 30χρονος αλλοδαπός, για εμπορία ναρκωτικών.

Σε βάρος του σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πυλαίας Χορτιάτη, για παράβαση του Νόμου περί εξαρτησιογόνων ουσιών, παράνομη είσοδο στη χώρα και απείθεια.

Συγκεκριμένα, ο ανωτέρω εντοπίσθηκε σε υπαίθριο χώρο στάθμευσης των ΚΤΕΛ Χαλκιδικής και σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε βρέθηκαν στην κατοχή του:
– Εντός τσάντας πλάτης 3 συσκευασίες κάνναβης συνολικού βάρους 1.524,90 γραμμαρίων,
– Το χρηματικό ποσό των 117,10 ευρώ,
– 1 κινητό τηλέφωνο και
– αποκόμματα εισιτηρίων ΚΤΕΛ.

Επιπλέον, διαπιστώθηκε ότι δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στη χώρα, ενώ σε βάρος του εκκρεμούσε απόφαση Αρχών Ελβετίας για απαγόρευση εισόδου και διαμονής σε έδαφος Schengen, διότι αποτελεί σοβαρή απειλή της δημόσιας ασφάλειας για παραβάσεις του Νόμου περί ναρκωτικών.

Τέλος, σημειώνεται ότι ο συλληφθείς αρνήθηκε να συνεργαστεί ως προς την ταυτοποίηση των στοιχείων του.

Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στον αρμόδιο Εισαγγελέα.

Διακίνηση ναρκωτικών Θεσσαλονίκη

