Μαχαίρια εντοπίστηκαν σε κελί των δικαστικών φυλακών της Κω
Στη δικαιοσύνη παραπέμπονται δυο έγκλειστοι των φυλακών της Κω, καθώς σε έλεγχο που έγινε εντοπίστηκαν 4 μαχαίρια.
Σύμφωνα με την αστυνομία, βρέθηκαν σε κοινόχρηστο σημείο του κελιού τους. Σε βάρος τους κινήθηκε η προβλεπόμενη από το νόμο διαδικασία.
