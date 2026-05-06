Ισπανός elite σφυρίζει το ντέρμπι ΠΑΟΚ-Ολυμπιακός
Intime
THESTIVAL TEAM
Όλα τα βλέμματα είναι στραμμένα στο επερχόμενο ντέρμπι της 4ης αγωνιστικής των Play off της Super League.
Η ΚΕΔ όρισε τον Elite Ισπανό ρέφερι Χοσέ Μαρία Σάντσες Μαρτίνεθ για να διευθύνει την αναμέτρηση Ολυμπιακός-ΠΑΟΚ (10/5, 19:30) στο Γ. Καραϊσκάκης.
Βοηθοί του θα είναι οι συμπατριώτες του Ραούλ Καμπανιέρο Μαρτίνεθ, Χουάν Χοσέ Λόπεθ Μιρ, 4ος ο Τσακαλίδης και στο VAR οι Χουάν Μαρτίνεθ Μουνουέρα, Γιουντίτ Ρομάνο Γκαρθία.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Ουκρανία: Νέες ρωσικές επιθέσεις, 28 νεκροί σε μία μέρα
- “Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό”: Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον Νικήτα μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τον 17χρονο το 2023
- Θεσσαλονίκη: Δράση για την παράνομη στάθμευση στο κέντρο με πρωτοβουλία του μικρού Λεάνδρου που αντιμετωπίζει προβλήματα όρασης – Εικόνες και βίντεο