Πέθανε ο δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος σε ηλικία 89 ετών

Την τελευταία του πνοή άφησε ο γνωστός δημοσιογράφος Σταύρος Τσώχος, σε ηλικία 89 ετών.

Πρόκειται για μια από τις χαρακτηριστικές μορφές της ελληνικής αθλητικής δημοσιογραφίας και η απώλεια του αφήνει ένα σημαντικό κενό στον χώρο.

Ο Σταύρος Τσώχος ξεκίνησε την διαδρομή του ως ποδοσφαιριστής το 1954 από την Υπεροχή Νεαπόλεως Αθηνών, υπογράφοντας το πρώτο του δελτίο. Δύο χρόνια αργότερα, το 1956, μεταγράφηκε μαζί με τον Μίμη Στεφανάκο στον Ολυμπιακό, στον οποίο παρέμεινε έως το 1961. Τη σεζόν 1958-59 αγωνίστηκε για σύντομο χρονικό διάστημα στην Προοδευτική, με τη μορφή δανεισμού, καταγράφοντας δύο συμμετοχές στο Πειραϊκό πρωτάθλημα. Ακολούθως, φόρεσε τη φανέλα του Φωστήρας, με τον οποίο ολοκλήρωσε την ποδοσφαιρική του καριέρα στις αρχές της δεκαετίας του ’60, έχοντας συμμετοχές και στο πρωτάθλημα της Α’ Εθνικής κατηγορίας.

Μετά την αποχώρησή του από την ενεργό δράση, στράφηκε στη δημοσιογραφία, όπου και κατέγραψε μακρά πορεία. Εργάστηκε ως αθλητικός συντάκτης στις εφημερίδες “Ημέρα”, “Ακρόπολη” και “Τα Νέα”, ενώ συνεργάστηκε επίσης με το “Φως των Σπορ” και τα περιοδικά “Πρώτο” και “Πρωτάθλημα”. Η τηλεοπτική του παρουσία ξεκίνησε το 1968, με συμμετοχή σε αθλητικές εκπομπές και μεταδόσεις αγώνων στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Κατά τη διάρκεια της καριέρας του εργάστηκε στα τηλεοπτικά δίκτυα ΕΡΤ, MEGA και ΑΝΤ1, παραμένοντας ενεργός μέχρι τη συνταξιοδότησή του. Παράλληλα, διετέλεσε διευθυντής στο γραφείο Τύπου της ΠΑΕ Ολυμπιακός.