Τενερίφη: Η ηγεσία των Καναρίων Νήσων δεν δέχεται να δέσει το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό

Η περιφερειακή κυβέρνηση των Καναρίων Νήσων της Ισπανίας αντιτίθεται στο να επιτρέψει στο πολυτελές κρουαζιερόπλοιο που έχει πληγεί από ένα ξέσπασμα του θανατηφόρου χανταϊού να δέσει στο αρχιπέλαγος, δήλωσε σήμερα Τετάρτη ο επικεφαλής της, Φερνάνδο Κλαβίχο.

«Αυτή η απόφαση δεν βασίζεται σε κανένα τεχνικό κριτήριο, ούτε υπάρχουν επαρκείς πληροφορίες για να καθησυχάσουν το κοινό ή να εγγυηθούν την ασφάλειά του», δήλωσε ο κ. Κλαβίχο στον ισπανικό ραδιοφωνικό σταθμό COPE, όπως μεταδίδει η kathimerini.gr.

Πρόσθεσε ότι ζήτησε επείγουσα συνάντηση με τον πρωθυπουργό Πέδρο Σάντσεθ για να συζητήσουν το θέμα.

Ο κ. Κλαβίχο ανήκει στο συντηρητικό Λαϊκό Κόμμα – την κύρια αντιπολίτευση στους Σοσιαλιστές του Σάντσεθ.

Νωρίτερα σήμερα, το ισπανικό κρατικό τηλεοπτικός κανάλι TVE ανέφερε ότι το κρουαζιερόπλοιο επρόκειτο να δέσει στο Κανάριο νησί της Τενερίφης, επικαλούμενος πηγές από το υπουργείο Υγείας της χώρας.

Ηδη έχουν καταγραφεί τρεις νεκροί από τον χανταϊό μεταξύ των επιβαινόντων στο κρουαζιερόπλοιο.

Κρούσματα στη Νότια Αφρική

Ανησυχία προξενεί το γεγονός ότι η Νότια Αφρική εντόπισε το στέλεχος του ιού των Ανδεων, το οποίο μεταδίδεται από άνθρωπο σε άνθρωπο, σε δύο άτομα που βγήκαν από κρουαζιερόπλοιο που επλήγη από ξέσπασμα της νόσου, σύμφωνα με παρουσίαση του υπουργού Υγείας στο νοτιοαφρικανικό κοινοβούλιο σήμερα, Τετάρτη.

Το πλοίο, το MV Hondius, ετοιμαζόταν να ταξιδέψει από το Πράσινο Ακρωτήριο προς την Ευρώπη σήμερα, αφού η ισπανική κυβέρνηση είχε δώσει άδεια να δέσει στα Κανάρια Νησιά.

Η παρουσίαση που είδε το Reuters ανέφερε ότι οι εξετάσεις που έγιναν από το Εθνικό Ινστιτούτο Μεταδοτικών Νοσημάτων (NICD) της Νότιας Αφρικής αποκάλυψαν ότι το στέλεχος των Ανδεων ήταν η αιτία της μόλυνσης σε μια Ολλανδέζα που πέθανε στο Γιοχάνεσμπουργκ και έναν Βρετανό που εξακολουθεί να νοσηλεύεται. Και οι δύο είχαν αρρωστήσει στο πλοίο.