“Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό”: Οι εκκλήσεις της οικογένειας στον Νικήτα μετά το θανατηφόρο τροχαίο με τον 17χρονο το 2023

«Φύγε από την Κρήτη, θα γίνει το κακό», φέρεται να έλεγαν συγγενικά πρόσωπα στον 21χρονο Νικήτα Γεμιστό, ο οποίος δολοφονήθηκε χθες στο Ηράκλειο από τον 54χρονο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 21χρονος δεχόταν απειλές μετά το θανατηφόρο τροχαίο στο οποίο έχασε τη ζωή του ο 17χρονος γιος του 54χρονου. Ωστόσο οι παροτρύνσεις της οικογένειάς του να απομακρυνθεί από το Ηράκλειο, δεν στάθηκαν αρκετές ώστε να τον πείσουν να φύγει από το νησί.

Σύμφωνα με πληροφορίες του creta24, η οικογένεια του 21χρονου θεωρούσε εδώ και καιρό ότι υπήρχε κίνδυνος σε βάρος του. Όπως αναφέρουν πρόσωπα από το περιβάλλον τους, του είχαν προτείνει επανειλημμένα να μετακομίσει στην Αθήνα, εκτιμώντας ότι ο 54χρονος πατέρας του 17χρονου, ο οποίος είχε χάσει τη ζωή του λίγες ημέρες μετά το τροχαίο στη ΜΕΘ του Βενιζελείου Νοσοκομείου, θεωρούσε υπεύθυνο τον Νικήτα για το δυστύχημα.

Κατά τις ίδιες πληροφορίες, ο 54χρονος είχε εκφράσει πολλές φορές, τόσο σε ιδιωτικές συνομιλίες όσο και σε δημόσιους χώρους, την οργή του για την υπόθεση, ενώ η εκκρεμότητα της δικαστικής διαδικασίας φέρεται να επιβάρυνε περαιτέρω την κατάσταση.

Μετά από περιστατικό που σημειώθηκε τη δεύτερη ημέρα των Χριστουγέννων του 2024, είχαν επιβληθεί στον 54χρονο περιοριστικοί όροι, σύμφωνα με τους οποίους δεν μπορούσε να πλησιάζει τον 21χρονο. Τότε, ο Νικήτας είχε καταγγείλει ότι δέχθηκε επίθεση ενώ επέστρεφε στο σπίτι του στο Γάζι τις μεταμεσονύχτιες ώρες.

Σύμφωνα με την κατάθεσή του, άγνωστο άτομο τον χτύπησε στα πόδια με ξύλο, ενώ ακολούθησε συμπλοκή. Η αδερφή του, που βγήκε από το σπίτι όταν άκουσε φωνές, είχε καταθέσει ότι αναγνώρισε τον 54χρονο ως δράστη. Κατά την ίδια μαρτυρία, ο άνδρας φέρεται να έβγαλε όπλο και να πυροβόλησε μία φορά πριν διαφύγει. Ο ίδιος είχε αρνηθεί τις κατηγορίες, υποστηρίζοντας ότι εκείνη την ημέρα είχε μεταβεί μόνο στο κοιμητήριο.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με ανθρώπους του περιβάλλοντός του, δεν επιθυμούσε να εγκαταλείψει το Ηράκλειο και την οικογένειά του, ενώ περίμενε την εξέλιξη της δικαστικής διαδικασίας για το τροχαίο.

Το απόγευμα της Τρίτης 5 Μαΐου, ο Νικήτας, ο οποίος εργαζόταν σε σούπερ μάρκετ στην περιοχή της Αμμουδάρας, είχε ρεπό από την εργασία του. Πήγε για κούρεμα και, σύμφωνα με τις Αρχές, κατά την αποχώρησή του δέχθηκε την επίθεση που οδήγησε στον θανάσιμο τραυματισμό του.

