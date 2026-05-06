Αττική: Μεγάλη επιχείρηση της ΕΛΑΣ για σπείρα που παρίστανε υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ – Πάνω από 3 εκατ. ευρώ η λεία της
Σε εξέλιξη βρίσκεται από νωρίς το πρωί, μεγάλη αστυνομική επιχείρηση της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος σε διάφορες περιοχές της δυτικής Αττικής, με στόχο την εξάρθρωση εγκληματικής οργάνωσης που φέρεται να διέπραττε απάτες παριστάνοντας υπαλλήλους του ΔΕΔΔΗΕ.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, τα μέλη της οργάνωσης προσέγγιζαν πολίτες παρουσιάζοντας ψευδή ιδιότητα εργαζομένων του ΔΕΔΔΗΕ, αποσπώντας χρηματικά ποσά με διάφορα προσχήματα και εξαπατώντας κυρίως ηλικιωμένα άτομα.
Μέχρι στιγμής έχουν συλληφθεί επτά άτομα, ενώ οι Αρχές έχουν εξιχνιάσει τουλάχιστον 117 περιπτώσεις απάτης. Το παράνομο όφελος που αποκόμισε η εγκληματική ομάδα εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 3 εκατομμύρια ευρώ.
Οι έρευνες των αστυνομικών βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις για τον τρόπο δράσης της οργάνωσης και τον ρόλο των συλληφθέντων.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- Τουρκία: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχτηκε ο αδερφός του πρώην ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου
- Την Πέμπτη η κηδεία του Νικήτα – “Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα” – Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του
- Κλειδί Σερρών: Νέο επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών στην κλειστή δομή – Συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι