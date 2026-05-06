ΗΠΑ: Δασκάλα ειδικής αγωγής έδινε ναρκωτικά σε 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές στο σπίτι των γονιών της

Στα «μαλακά» έπεσε μια δασκάλα ειδικής αγωγής στην Πενσιλβάνια των ΗΠΑ που παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές υπό την επήρεια ναρκωτικών με έναν 16χρονο μαθητή στο σπίτι των γονιών της

Η 36χρονη Μισέλ Μερκολιάνο καταδικάστηκε την Παρασκευή σε μόλις 15 μήνες φυλάκισης αφού δήλωσε ένοχη για σεξουαλική επίθεση και διαφθορά ανηλίκου.

«Στο πλαίσιο της απολογίας, η Μερκολιάνο παραδέχτηκε ότι είχε σεξουαλικές επαφές και έδινε μαριχουάνα σε μαθητή λυκείου», ανέφερε το γραφείο του εισαγγελέα.

Η εκπαιδευτικός που πλέον έχει απολυθεί, κατηγορήθηκε ότι αγόρασε ιατρική μαριχουάνα περίπου 15 φορές για τον ανήλικο από φαρμακείο της πόλης Φοίνιξβιλ.

Σύμφωνα με τη δικογραφία, στη συνέχεια «κάπνιζαν μαριχουάνα μαζί και έκαναν σεξ, συνήθως σε ένα υπνοδωμάτιο στην κατοικία των γονιών της». Αυτό φέρεται, δε, να συνέβη αρκετές φορές.

Το αγόρι αποκάλυψε την ανάρμοστη συμπεριφορά της δασκάλας στην αδερφή του, η οποία στη συνέχεια ενημέρωσε τους γονείς της. Στη συνέχεια υποβλήθηκε καταγγελία και αστυνομικοί συνέλαβαν την εκπαιδευτικό τον Απρίλιο του 2025.

