MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Καταδικάστηκαν τρία άτομα που εισέβαλαν σε χώρο που φυλάσσονται μη λειτουργικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσαν φθορές.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο αδέλφια, 31 και 24 ετών, καθώς και μία 20χρονη, κρίθηκαν ένοχοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή.

Όπως κατέθεσε υπάλληλος του χώρου, επρόκειτο για λεωφορεία τα οποία μεταφέρονται στον συγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και δρομολογούνται για απόσυρση.

Την Κυριακή, 26 Απριλίου, ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ατόμων μέσα στις εγκαταστάσεις και όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα άτομα είχαν σπάσει υαλοπίνακες λεωφορείου. Μετά το περιστατικό τα άτομα τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ερήμην καθώς δεν προσήλθαν στο δικαστήριο για να απολογηθούν.

Θεσσαλονίκη ΟΑΣΘ

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 22 ώρες πριν

Μαγνησία: “Θες να με φας;” – Πούλησε ψηφιακό έρωτα σε 76χρονο και του έφαγε 25.000 ευρώ!

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 18 ώρες πριν

“Έφυγε” ο θρυλικός παπά-Τσάκαλος: Η ανάρτηση του γιου του

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 16 λεπτά πριν

ΣΥΡΙΖΑ: Μας κυβερνά μια πλειοψηφία εμπλεκομένων και παρακολουθούμενων, που ο ένας κρατάει τον άλλον

MEDIA NEWS 16 ώρες πριν

Νίκος Υποφάντης: Και αφήνουν την ΕΡΤ για να πάνε στον ΣΚΑΪ; Συνήθως το ανάποδο συμβαίνει

ΠΑΙΔΕΙΑ 6 ώρες πριν

Πρόγραμμα Μαριέττα Γιαννάκου: Αύριο η υπογραφή της β’ φάσης ανακαίνισης σχολικών κτιρίων – Τα 80 στην Κεντρική Μακεδονία

ΔΙΚΑΣΤΙΚΑ 1 ώρα πριν

Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από λεωφορείο του ΟΑΣΘ