Θεσσαλονίκη: Φυλάκιση ενός έτους με αναστολή σε τρία άτομα που έσπασαν τζάμια από λεωφορείο του ΟΑΣΘ

Καταδικάστηκαν τρία άτομα που εισέβαλαν σε χώρο που φυλάσσονται μη λειτουργικά λεωφορεία του ΟΑΣΘ, στη Θεσσαλονίκη και προκάλεσαν φθορές.

Σύμφωνα με το protothema.gr, οι τρεις κατηγορούμενοι, δύο αδέλφια, 31 και 24 ετών, καθώς και μία 20χρονη, κρίθηκαν ένοχοι για φθορά ξένης ιδιοκτησίας και το δικαστήριο τους επέβαλε ποινή φυλάκισης ενός έτους, με τριετή αναστολή.

Όπως κατέθεσε υπάλληλος του χώρου, επρόκειτο για λεωφορεία τα οποία μεταφέρονται στον συγκεκριμένο περιφραγμένο χώρο στην περιοχή του Ωραιοκάστρου και δρομολογούνται για απόσυρση.

Την Κυριακή, 26 Απριλίου, ενημερώθηκαν για την ύπαρξη ατόμων μέσα στις εγκαταστάσεις και όταν έφτασαν στο σημείο διαπίστωσαν ότι τα άτομα είχαν σπάσει υαλοπίνακες λεωφορείου. Μετά το περιστατικό τα άτομα τράπηκαν σε φυγή, ωστόσο εντοπίστηκαν και συνελήφθησαν από τους αστυνομικούς.

Σημειώνεται ότι οι κατηγορούμενοι καταδικάστηκαν ερήμην καθώς δεν προσήλθαν στο δικαστήριο για να απολογηθούν.