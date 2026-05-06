Τσουκαλάς: Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση

«Ο κ. Μαρινάκης προσπαθεί με σοφιστείες να δημιουργήσει σύγχυση για να δικαιολογήσει την απόφαση της κυβέρνησης να εμποδίσει τη Δικαιοσύνη να ερευνήσει του υπουργούς της όπως ζητείται με τις δικογραφίες της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας», αναφέρει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής Κώστας Τσουκαλάς σε απάντησή του για τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου.

«Ας μην αυταπατάται ο κ. Μαρινάκης ότι με μια σειρά αντιφάσεις, η κυβέρνηση θα βγει από τη δύσκολη θέση», τονίζει και ζητά «καθαρές απαντήσεις» ως προς τα εξής:

«Γιατί στην περίπτωση των Κ. Καραμανλή και Χ. Τριαντόπουλου η κυβέρνηση ισχυριζόταν ότι δεν μπορούν οι βουλευτές να κάνουν τους ανακριτές και ότι πρέπει να συσταθεί προανακριτική επιτροπή και με fast track διαδικασία να στείλει στο δικαστικό συμβούλιο τους δύο υπουργούς, αλλά στην περίπτωση του κ. Λιβανού και της κας Αραμπατζή κάνει η ίδια τον ανακριτή αποφασίζοντας ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις;

Άλλαξε γνώμη η κυβέρνηση για το άρθρο 86; Τότε ήταν κακό και έπρεπε οι υποθέσεις να πάνε κατευθείαν στον φυσικό δικαστή, ενώ τώρα έγινε καλό και δεν πρέπει;

Ή μήπως ομολογούν εκ των υστέρων ότι υπήρχαν στοιχεία ενοχής για τους κυρίους Καραμανλή και Τριαντόπουλο;».

Ο κ. Τσουκαλάς υποστηρίζει ότι «η πραγματική αιτία για τις θεσμικές ακροβασίες της κυβέρνησης είναι ξεκάθαρα τα εσωκομματικά προβλήματα της Νέας Δημοκρατίας».

Ως προς τις δηλώσεις του κυβερνητικού εκπροσώπου «για την υπόθεση των παράνομων παρακολουθήσεων», σχολιάζει ότι «ο κ. Μαρινάκης ομολογεί ευσχήμως ότι δεν θα γίνει διερεύνηση επειδή δε συμφέρει τη κυβέρνηση, την οποία εκβιάζει δημόσια ο Ισραηλινός απόστρατος» και θέτει το ερώτημα: «Το επιχείρημα της Νέας Δημοκρατίας είναι ότι επειδή έρχονται εκλογές, δεν πρέπει να ερευνηθεί η υπόθεση;».

