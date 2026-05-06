Θεσσαλονίκη: H Ryanair ενημέρωσε τους εργαζομένους της ότι κλείνει τη βάση της στο αεροδρόμιο “Μακεδονία”

Η Ryanair φέρεται πως έχει λάβει την απόφαση της οριστικά για την βάση της στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες της ταξιδιωτικής σελίδας omorataxidia.gr, η απόφαση της ιρλανδικής εταιρείας για αποχώρηση είναι οριστική και αυτή την ώρα μάλιστα ενημερώνει και το προσωπικό της.

Οι υπεύθυνοι της εταιρείας ανακοίνωσαν πως η βάση κλείνει στο τέλος της θερινής περιόδου (τέλη Οκτωβρίου) και αυτό είναι οριστικό. Ωστόσο άφησαν ένα μικρό ενδεχόμενο να επιστρέψει η βάση την επομένη θερινή περίοδο δηλαδή από τον Μάρτιο, με ένα αεροσκάφος, αντί τρία που είναι τώρα και γίνονται τέσσερα το καλοκαίρι.

Είναι προφανές πως το πτητικό έργο της Ryanair στο αεροδρόμιο της Θεσσασλονίκης που σήμερα περιλαμβάνει 33 δρομολόγια εποχικά ή όλο τον χρόνο θα περιοριστεί δραματικά με μεγάλες συνέπειες για την Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή.

Ο λόγος είναι η αύξηση των τελών από τη Fraport κατά 15%.

Να θυμίσουμε πως σήμερα στις 14:30 έχει προγραμματιστεί σύσκεψη στο δημαρχείο Θεσσαλονίκης με φορείς για το συγκεκριμένο ζήτημα.