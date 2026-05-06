Στουρνάρας: Η ελληνική ασφαλιστική αγορά βρίσκεται σήμερα αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις

Αντιμέτωπη με σημαντικές προκλήσεις βρίσκεται η ασφαλιστική αγορά, σύμφωνα με τον διοικητή της Τραπέζης της Ελλάδος, Γιάννη Στουρνάρα. Μιλώντας στη συνάντηση του Groupama Assurance Mutuelles Management Team, Μουσείο Ακρόπολης, ο κ. Στουρνάρας επεσήμανε ότι η προσαρμογή στις νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρει ο ψηφιακός μετασχηματισμός και η αποτελεσματική διαχείριση των κινδύνων αποτελούν βασικές προϋποθέσεις για τη βιώσιμη ανάπτυξη του ασφαλιστικού κλάδου.

«Οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις που θα ανταποκριθούν επιτυχώς σε αυτές τις προκλήσεις θα έχουν τη δυνατότητα να ηγηθούν της αγοράς, προσφέροντας αξιόπιστες και ουσιαστικές λύσεις για την ελληνική οικονομία και κοινωνία. Προς την κατεύθυνση αυτή, η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια, ώστε τόσο οι εποπτευόμενες οντότητες όσο και οι καταναλωτές να αισθάνονται -και πρωτίστως να είναι- ασφαλείς» τόνισε.

Αναφερόμενος στη σημασία της ιδιωτικής ασφάλισης ο διοικητής της ΤτΕ υπογράμμισε ότι οι ασφαλιστικές επιχειρήσεις αναλαμβάνουν, για λογαριασμό των ασφαλισμένων, ένα ευρύ φάσμα κινδύνων, ενώ παράλληλα διοχετεύουν στο χρηματοπιστωτικό σύστημα τα κεφάλαια που συγκεντρώνουν μέσω των ασφαλίστρων. Με αυτόν τον τρόπο λειτουργούν ως σημαντικοί θεσμικοί επενδυτές, συμβάλλοντας ουσιαστικά στην ενίσχυση της οικονομικής δραστηριότητας. Αυτές οι δύολειτουργίες αναδεικνύουν την ελληνική ασφαλιστική αγορά ως στρατηγικό πυλώνα ανάπτυξης της οικονομίας.

Εστιάζοντας, τέλος, στις μακροπρόθεσμες προτεραιότητες της Τραπέζης της Ελλάδος, ο κ. Στουρνάρας σημείωσε ότι αφορούν στη διασφάλιση υψηλών επαγγελματικών προτύπων, την ενίσχυση της αποτελεσματικής διακυβέρνησης και την ουσιαστική αντιμετώπιση των προκλήσεων που απορρέουν από την κλιματική αλλαγή. Σε αυτό το πλαίσιο, το 2026, η ασφαλιστική αγορά είναι σε θέση να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στην ελληνική οικονομία, ανταποκρινόμενη αποτελεσματικά τόσο σε υφιστάμενους όσο και αναδυόμενους κινδύνους.

Η Τράπεζα της Ελλάδος θα συνεχίσει να στηρίζει ενεργά κάθε πρωτοβουλία που προάγει την ανάπτυξη της ασφαλιστικής αγοράς προς όφελος της οικονομίας και της κοινωνίας συνολικά, παραμένοντας ταυτόχρονα σταθερά προσηλωμένη στη διασφάλιση του δημοσίου συμφέροντος.

Γιάννης Στουρνάρας

