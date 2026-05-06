Axios: ΗΠΑ και Ιράν κοντά σε μονοσέλιδη συμφωνία για τερματισμό του πολέμου

THESTIVAL TEAM

Κοντά σε μία προκαταρκτική συμφωνία για τον τερματισμό του πολέμου και την έναρξη νέων διαπραγματεύσεων για το πυρηνικό πρόγραμμα του Ιράν βρίσκονται Ηνωμένες Πολιτείες και Τεχεράνη, σύμφωνα με αποκλειστικό δημοσίευμα του Axios που επικαλείται Αμερικανούς αξιωματούχους και πηγές με γνώση των συνομιλιών.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, ο Λευκός Οίκος θεωρεί ότι οι δύο πλευρές πλησιάζουν σε συμφωνία πάνω σε μία μονοσέλιδο μνημόνιο κατανόησης 14 σημείων, το οποίο θα θέτει το πλαίσιο για πιο αναλυτικές πυρηνικές διαπραγματεύσεις.

Οι ΗΠΑ αναμένουν μέσα στις επόμενες 48 ώρες την απάντηση της Τεχεράνης σε ορισμένα κρίσιμα σημεία.

Αν και δεν υπάρχει ακόμη οριστική συμφωνία, πηγές ανέφεραν ότι πρόκειται για τη μεγαλύτερη πρόοδο που έχει σημειωθεί από την έναρξη του πολέμου.

Τι προβλέπει το προσχέδιο συμφωνίας

Σύμφωνα με το Axios, το μνημόνιο θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων:

  • δέσμευση του Ιράν για μορατόριουμ στον εμπλουτισμό ουρανίου
  • σταδιακή άρση αμερικανικών κυρώσεων
  • αποδέσμευση δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα ιρανικά κεφάλαια
  • σταδιακή άρση των περιορισμών στη διέλευση πλοίων από τα Στενά του Ορμούζ
  • έναρξη 30ήμερων διαπραγματεύσεων για πιο αναλυτική συμφωνία

Οι συνομιλίες φέρεται να διεξάγονται από τους απεσταλμένους του Ντόναλντ Τραμπ, Στιβ Γουίτκοφ και Τζάρεντ Κούσνερ, με Ιρανούς αξιωματούχους, τόσο απευθείας όσο και μέσω μεσολαβητών.

Πιθανές τοποθεσίες για τις επόμενες διαπραγματεύσεις θεωρούνται το Ισλαμαμπάντ και η Γενεύη.

