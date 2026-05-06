Πετρέλαιο: Μεγάλη “βουτιά” στην τιμή του Brent μετά τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

Σε βουτιά επιδίδονται οι τιμές του πετρελαίου, με πτώση που άγγιξε και το 10% μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν σε ποσοστό γύρω στο 8% στις συναλλαγές της Τετάρτης επιστρέφοντας ολοταχώς στα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς έγιναν γνωστές πληροφορίες του Axios ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα σκιαγραφεί ένα πλαίσιο για ευρύτερες πυρηνικές συνομιλίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα συμβόλαια του Brent κινούνται προς τα 101-100 δολάρια το βαρέλι διευρύνοντας τις απώλειες περίπου 4% που προηγήθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI καταγράφουν ακόμη πιο βίαιη πτώση που άγγιξε και το 10% πριν περιοριστεί γύρω στο 9%. Το WTI διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 100 δολάρια έχοντας πλησιάσει τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν προσωρινά την επιχείρηση «Project Freedom», μια στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε για να συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενος την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρθηκε, περίπου 23.000 ναυτικοί από 87 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της αναστάτωσης.

Πάντως, παρά την υποχώρηση των εντάσεων, το αυξημένο κόστος ενέργειας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια ζήτηση και ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά, η πλήρης ανάκαμψη των ναυτιλιακών και εμπορικών ροών αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.