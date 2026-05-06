MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πετρέλαιο: Μεγάλη “βουτιά” στην τιμή του Brent μετά τις ελπίδες για συμφωνία ΗΠΑ-Ιράν

|
THESTIVAL TEAM

Σε βουτιά επιδίδονται οι τιμές του πετρελαίου, με πτώση που άγγιξε και το 10% μετά από αναφορές ότι οι ΗΠΑ και το Ιράν πλησιάζουν σε συμφωνία για τον τερματισμό της σύγκρουσης.

Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου Brent υποχωρούν σε ποσοστό γύρω στο 8% στις συναλλαγές της Τετάρτης επιστρέφοντας ολοταχώς στα 100 δολάρια το βαρέλι καθώς έγιναν γνωστές πληροφορίες του Axios ότι αξιωματούχοι των ΗΠΑ πιστεύουν ότι σύντομα θα μπορούσε να επιτευχθεί μια προκαταρκτική συμφωνία, η οποία θα σκιαγραφεί ένα πλαίσιο για ευρύτερες πυρηνικές συνομιλίες.

Αξίζει να σημειωθεί ότι ενώ τα συμβόλαια του Brent κινούνται προς τα 101-100 δολάρια το βαρέλι διευρύνοντας τις απώλειες περίπου 4% που προηγήθηκαν στις τελευταίες συνεδριάσεις, τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του αργού πετρελαίου WTI καταγράφουν ακόμη πιο βίαιη πτώση που άγγιξε και το 10% πριν περιοριστεί γύρω στο 9%. Το WTI διαπραγματεύεται πλέον κάτω από τα 100 δολάρια έχοντας πλησιάσει τα 92 δολάρια το βαρέλι.

Η αγορά παρακολουθεί τις δηλώσεις του Αμερικανού προέδρου Ντόναλντ Τραμπ που δήλωσε επίσης ότι οι ΗΠΑ θα σταματήσουν προσωρινά την επιχείρηση «Project Freedom», μια στρατιωτική επιχείρηση που ξεκίνησε για να συνοδεύσει πλοία μέσω των Στενών του Ορμούζ, επικαλούμενος την πρόοδο στις διαπραγματεύσεις. Όπως αναφέρθηκε, περίπου 23.000 ναυτικοί από 87 χώρες παραμένουν εγκλωβισμένοι στον Περσικό Κόλπο λόγω της αναστάτωσης.

Πάντως, παρά την υποχώρηση των εντάσεων, το αυξημένο κόστος ενέργειας έχει ήδη αρχίσει να επηρεάζει αρνητικά την παγκόσμια ζήτηση και ακόμη και αν τα Στενά του Ορμούζ ανοίξουν ξανά, η πλήρης ανάκαμψη των ναυτιλιακών και εμπορικών ροών αναμένεται να διαρκέσει αρκετές εβδομάδες.

Πετρέλαιο

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΑΙΡΟΣ 5 ώρες πριν

Έρχεται καλοκαιρινός καιρός με “30αρια” μέχρι τα τέλη της εβδομάδας – Μαζί και η αφρικανική σκόνη

ΧΡΗΣΤΙΚΑ 8 ώρες πριν

Εργασίες συντήρησης και οριζόντιας σήμανσης από σήμερα σε εθνικές και επαρχιακές οδούς – Σε ποια σημεία

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 19 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Ανανεωμένες και με νέο φωτισμό οι Ομπρέλες στη νέα παραλία – Δείτε εικόνες

ΔΙΕΘΝΗ 37 λεπτά πριν

Τραμπ: Εάν το Ιράν συμφωνήσει ο πόλεμος θα τελειώσει, εάν δεν συμφωνήσει θα ξεκινήσουν οι βομβαρδισμοί με μεγαλύτερη ένταση

ΔΙΕΘΝΗ 5 ώρες πριν

Τενερίφη: Η ηγεσία των Καναρίων Νήσων δεν δέχεται να δέσει το κρουαζιερόπλοιο με τον χανταϊό

ΣΙΝΕΜΑ 15 ώρες πριν

Κόβει την ανάσα το νέο τρέιλερ της “Οδύσσειας” του Νόλαν: Ο Κύκλωπας, η εντυπωσιακή Χάθαγουεϊ ως Πηνελόπη και ο Πάτινσον