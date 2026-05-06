Θεσσαλονίκη: Η γιορτή της μητέρας κερδίζει και φέτος τον Άγιο Βαλεντίνο – Σε ετοιμότητα τα ανθοπωλεία, με “βασίλισσα” τη βιγόνια

Λίγα εικοσιτετράωρα πριν από τη γιορτή της μητέρας, την ερχόμενη Κυριακή, στα ανθοπωλεία της Θεσσαλονίκης επικρατεί έντονη κινητικότητα, καθώς οι επαγγελματίες του κλάδου τρέχουν να προλάβουν τις παραγγελίες. Ήδη, οι προκρατήσεις έχουν ξεκινήσει, με στόχο την έγκαιρη παραλαβή των λουλουδιών την Κυριακή. Όπως αναφέρουν άνθρωποι του χώρου, πρόκειται για μια ημέρα που παραδοσιακά δίνει σημαντική ώθηση στα ανθοπωλεία και για ακόμα μία χρονιά «θα πάρει το πρωτάθλημα», αφήνοντας πίσω της τον Βαλεντίνο.

«Εδώ και 15 ημέρες δεχόμαστε παραγγελίες, τόσο από την Ελλάδα όσο και από το εξωτερικό. Για εμάς είναι μια ημέρα κατά την οποία αναμένουμε τον μεγαλύτερο τζίρο. Το μεγάλο στοίχημα είναι η προετοιμασία και δουλεύουμε πυρετωδώς για να προλάβουμε, ώστε να μην μείνει καμία μαμά παραπονεμένη. Μπορεί ο κόσμος να περνάει δύσκολα και να υπάρχει οικονομική πίεση, όμως προσπαθούμε και εμείς με τις τιμές, γιατί είναι μια γιορτή που ο κόσμος τιμά και αυτό δεν αλλάζει», σημειώνει, μιλώντας στο Αθηναϊκό-Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ο Παναγιώτης Τζιβάνης, ιδιοκτήτης ανθοπωλείου και μέλος του Δ.Σ. του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης.

Ο ίδιος επισημαίνει ότι η συγκεκριμένη γιορτή, που βρίσκεται στην «καρδιά» της άνοιξης, προσφέρει πολλές ανθισμένες επιλογές, ενώ χαρακτηρίζεται περισσότερο από τις γλάστρες παρά από τις ανθοδέσμες. «Είναι σημαντικό το γεγονός ότι ο κόσμος επιλέγει γλάστρες για τη μητέρα, γιατί αυτό σημαίνει ότι δουλεύουμε με Έλληνες παραγωγούς. Τα κομμένα λουλούδια είναι συνήθως εισαγωγής από την Ολλανδία, ενώ οι γλάστρες προέρχονται από την εγχώρια αγορά. Όσο για τα πρωτεία και την κατάταξη, η σειρά είναι: βιγόνια, ορτανσία, τριανταφυλλιά, ντάλια και κάλλα», εξηγεί ο κ. Τζιβάνης.

Πολύ αυξημένες είναι και οι παραγγελίες μέσω διαδικτύου, ιδιαίτερα όσες αφορούν αποστολές από παιδιά που ζουν στο εξωτερικό προς τις μητέρες τους στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε άλλες περιοχές. Μάλιστα, αρκετές από τις γλάστρες και τα μπουκέτα συνοδεύονται από κάρτες με ιδιαίτερα συγκινητικά λόγια και μηνύματα. «Όσο όμορφα κι αν είναι τα λουλούδια, μεγάλη αξία έχει φυσικά και το μήνυμα», αναφέρει ο κ. Τζιβάνης, τονίζοντας ότι τα κείμενα που υπαγορεύονται, ειδικά από το εξωτερικό, είναι γεμάτα με πολύ έντονα συναισθήματα και μάλιστα όσο πιο μακριά μένει το παιδί από τη μητέρα, τόσο πιο έντονα είναι αυτά, όπως λένε οι ανθοπώλες.

«Έχω κρατήσει ένα μήνυμα που ήρθε πριν από λίγες ημέρες με email, για να το τοποθετήσουμε σε μια γλάστρα που θα παραδοθεί στην Πυλαία. “Μαμά, είσαι η πρώτη πατρίδα της ψυχής μου”. Ήταν ένα μήνυμα από έναν Έλληνα που ζει στην Αυστραλία και στέλνει εδώ και χρόνια λουλούδια στη μητέρα του στη Θεσσαλονίκη. Είμαι σίγουρος ότι κάθε φορά θα δακρύζει όταν το διαβάζει», σημειώνει.

Όσον αφορά τις τάσεις στις αγορές, υπάρχουν επιλογές για όλα τα γούστα και όλα τα βαλάντια. Φέτος, μάλιστα, υπάρχει και μια νέα τάση: οι γλάστρες να είναι τυλιγμένες με περίτεχνες συσκευασίες-σακούλες, οι οποίες μπορούν να επαναχρησιμοποιηθούν ως περιτύλιγμα για κάποιο άλλο δώρο στο μέλλον. Με νέο ή και πιο κλασικό περιτύλιγμα σε αρκετές περιπτώσεις τυχερές είναι και γιαγιάδες που θα δεχθούν διπλές γλάστρες: μία από παιδιά και μία από τα εγγόνια τους.