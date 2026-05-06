MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Θεσσαλονίκη: Οπαδική επίθεση σε βάρος ανήλικων έξω από γήπεδο τοπικής ομάδας – Ταυτοποιήθηκε 17χρονος

Intime
|
THESTIVAL TEAM

Ταυτοποιήθηκε ένας 17χρονος ο οποίος ενεπλάκη σε οπαδικό επεισόδιο έξω από το γήπεδο της Χαλκηδόνας στο παιχνίδι της β’ ΕΠΣΜ κατηγορίας της Αναγέννησης Χαλκηδόνας με τον Εθνικό Μαλγάρων στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 17χρονος μαζί με άλλα άτομα επιτέθηκαν και τραυμάτισαν τρεις 17χρονους και έναν 16χρονο.

Οι παθόντες μεταφέρθηκαν αρχικά σε Κέντρο Υγείας και στη συνέχεια σε νοσοκομείο της πόλης για παροχή ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης και διενέργεια εξετάσεων.

Επιπρόσθετα, σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος γονέα του δράστη, για παραμέληση εποπτείας ανηλίκου.

Οι έρευνες συνεχίζονται για την ταυτοποίηση και των υπολοίπων εμπλεκόμενων στην υπόθεση.

Θεσσαλονίκη Χαλκηδόνα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΔΙΕΘΝΗ 15 λεπτά πριν

Τρεις νεκροί σε νέο βομβαρδισμό των ΗΠΑ κατά σκάφους που φέρεται να μετέφερε ναρκωτικά στον Ειρηνικό – Δείτε βίντεο

MEDIA NEWS 11 ώρες πριν

Νίκη Λυμπεράκη: Προσπαθώ να βρω χρόνο για προσωπική ζωή – Αδικίες και δύσκολες έρχονται σετ με αυτό που αγαπώ

LIFESTYLE 20 ώρες πριν

Μαρίνα Σταυράκη για τον Τούρκο σύντροφό της: Στο κινητό του από Μέριλιν Μονρόε που με είχε, με έγραψε “Σουλτάνα”

ΑΘΛΗΤΙΚΑ 11 ώρες πριν

Τσιτσιπάς: Νιώθω πιο ελεύθερος όταν βρίσκομαι με την οικογένειά μου

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 23 ώρες πριν

Σεισμός 4,2 Ρίχτερ ανοιχτά της Κρήτης

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 16 ώρες πριν

Αγρίνιο: Το πρώτο πρόστιμο μέσω drone της Πυροσβεστικής σε άνδρα που έκαιγε χόρτα