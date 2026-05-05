Θεσσαλονίκη: “Καμπάνες” σε κηδεμόνες ζώων συντροφιάς για παράλειψη σήμανσης και βόλτα χωρίς λουρί

Συνολικά 18 πρόστιμα βεβαιώθηκαν σε κηδεμόνες ζώων τον μήνα Απρίλιο στη Θεσσαλονίκη για παραβάσεις της νομοθεσίας περί δεσποζόμενων και αδέσποτων ζώων συντροφιάς.

Συγκεκριμά, αστυνομικοί του Α.Τ. Κορδελιού – Ευόσμου με τη συμμετοχή υπαλλήλων της Δημοτικής Αστυνομίας (σε όσους Δήμους διαθέτουν) και της Κτηνιατρικής Υπηρεσίας του Δήμου Θεσσαλονίκης (σε περιοχές αρμοδιότητας του Δήμου Θεσσαλονίκης), κατά τον προηγούμενο μήνα, πραγματοποίησαν στοχευμένες δράσεις ελέγχου ιδιοκτητών ζώων συντροφιάς, σχετικά με τις υποχρεώσεις τους που απορρέουν από την ισχύουσα νομοθεσία, σε διάφορες περιοχές των Δήμων Θεσσαλονίκης, Κορδελιού – Ευόσμου, Νεάπολης – Συκεών, Παύλου Μελά, Αμπελοκήπων – Μενεμένης, Πυλαίας – Χορτιάτη και Καλαμαριάς.

Συγκεκριμένα:

Ελέχθησαν συνολικά (119) ιδιοκτήτες ζώων και

Βεβαιώθηκαν:

i) (7) πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για παράλειψη εμπρόθεσμης σήμανσης,

ii) (6) πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για «περίπατο ζώου άνευ οδηγού (λουρί)» και

iii) (2) πρόστιμα ύψους (300) ευρώ έκαστο για μη λήψη μέτρων αποτροπής εξόδου από την ιδιοκτησία,

iv) (1) πρόστιμο ύψους (300) ευρώ για μη λήψη μέτρων αποτροπής βλάβης ή ζημιάς από το ζώο συντροφιάς και

v) (1) πρόστιμο ύψους (500) ευρώ για μη τήρηση αστυνομικών διατάξεων για την κοινή ησυχία.

“Στόχος της Διεύθυνσης Αστυνομίας Θεσσαλονίκης είναι η συνέχιση υλοποίησης παρόμοιων δράσεων και η επέκταση αυτών σε χώρους στους οποίους παρατηρείται αυξημένη προσέλευση ιδιοκτητών δεσποζόμενων ζώων, για την αποτελεσματική ενημέρωση των πολιτών, την τήρηση της νομιμότητας και την εξασφάλιση της ευζωίας των ζώων”, σημειώνει η Ελληνική Αστυνομία στην ανακοίνωσή της.