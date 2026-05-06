Κοινωνικός Τουρισμός 2026: Πότε αρχίζει το πρόγραμμα, ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το πρόγραμμα κοινωνικού τουρισμού θα ξεκινήσει στις 18 Μαΐου 2026, νωρίτερα σε σχέση με κάθε προηγούμενη χρονιά, θα έχει διάρκεια 13 μηνών και θα περιλαμβάνει 300.000 επιταγές (vouchers), με συνολικό προϋπολογισμό που φτάνει τα 50 εκατ. ευρώ.

Μέσω της επιταγής, η οποία αντιστοιχεί σε μοναδικό αριθμό για κάθε δικαιούχο και ωφελούμενο ξεχωριστά, οι συμμετέχοντες θα μπορούν να πραγματοποιήσουν έως και 6 διανυκτερεύσεις σε τουριστικό κατάλυμα που επιλέγουν από το «μητρώο παρόχων» της ΔΥΠΑ, κατόπιν συνεννόησης με τον πάροχο και με μικρή ιδιωτική συμμετοχή.

Για τα νησιά Λέρο, Λέσβο, Χίο, Κω, Σάμο και Ρόδο προβλέπονται έως 10 δωρεάν διανυκτερεύσεις χωρίς καμία ιδιωτική συμμετοχή. Αντίστοιχα, στους δήμους της Βόρειας Εύβοιας, του Έβρου και στις περιοχές της Θεσσαλίας, με εξαίρεση τις Σποράδες, οι δικαιούχοι μπορούν να εξασφαλίσουν έως και 12 δωρεάν διανυκτερεύσεις.

Οι τιμές επιδότησης αυξάνονται κατά 20% για τον Αύγουστο, αλλά και για τις περιόδους των Χριστουγέννων, από 15 Δεκεμβρίου 2026 έως 14 Ιανουαρίου 2027, καθώς και του Πάσχα, από 23 Απριλίου 2027 έως 9 Μαΐου 2027.

Η αυξημένη επιδότηση εφαρμόζεται καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος για τα καταλύματα που βρίσκονται στη Βόρεια Εύβοια, τον Έβρο και τη Θεσσαλία, εκτός των Σποράδων.

Πέρα από τη διαμονή σε τουριστικά καταλύματα, το πρόγραμμα καλύπτει και ακτοπλοϊκά εισιτήρια. Η ιδιωτική συμμετοχή για τα εισιτήρια ανέρχεται στο 25%, ενώ για τα άτομα με αναπηρία προβλέπεται δωρεάν μετακίνηση.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Δικαιούχοι του προγράμματος είναι:

-εργαζόμενοι με εξαρτημένη σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου,
-ασφαλισμένοι στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης εργασίας, με εισφορές υπέρ του κλάδου ανεργίας της ΔΥΠΑ
-μέσα στους τελευταίους 12 μήνες πριν από τη λήξη των αιτήσεων,
-άνεργοι εγγεγραμμένοι στο ψηφιακό μητρώο αναζητούντων εργασία της ΔΥΠΑ, με συνεχόμενη ανεργία
-τουλάχιστον τριών μηνών κατά τη λήξη της προθεσμίας υποβολής.

Βασική προϋπόθεση αποτελεί το εισόδημα, το οποίο ορίζεται έως:

-16.000 ευρώ για άγαμους,
-24.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί,
-29.000 ευρώ για μονογονεϊκές οικογένειες, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Η επιλογή των δικαιούχων γίνεται μέσω μοριοδότησης συγκεκριμένων κοινωνικών και οικονομικών κριτηρίων, όπως η αναπηρία, η μονογονεϊκή οικογένεια, ο αριθμός παιδιών, το εισόδημα, η πρώτη συμμετοχή ή η μη επιλογή στα δύο προηγούμενα προγράμματα, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος της ΔΥΠΑ.

