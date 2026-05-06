Σαλαμίνα: ΕΔΕ για την παράσυρση της 12χρονης από περιπολικό – Συνελήφθη ο οδηγός

Ένορκη Διοικητική Εξέταση διατάχθηκε για την παράσυρση του 12χρονου κοριτσιού από περιπολικό στη Σαλαμίνα, όπως είπε η εκπρόσωπος Τύπου της ΕΛΑΣ, Κωνσταντία Δημογλίδου.

Η μαθήτρια που τραυματίστηκε σοβαρά στο πόδι χρειάστηκε να μπει στο χειρουργείο και να υποβληθεί σε επέμβαση.

Το τροχαίο έγινε έξω από το 4ο δημοτικό σχολείο Σαλαμίνας, στις οκτώ χθες το βράδυ στην οδό Θέμιδος όταν υπηρεσιακό όχημα της αστυνομίας ενεπλάκη σε τροχαίο με την ανήλικη, η οποία φέρεται να περνούσε τη διάβαση πεζών τη στιγμή της παράσυρσης.

Στο σημείο επικράτησε αναστάτωση, με την 12χρονη να μεταφέρεται αρχικά στο Κέντρο Υγείας Σαλαμίνας, ενώ στη συνέχεια κρίθηκε αναγκαίο να υποβληθεί σε χειρουργική επέμβαση στο πόδι.

Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι το παιδί φέρει λάμες στο πόδι μετά το χειρουργείο, χωρίς ωστόσο να διατρέχει κίνδυνο η ζωή του.

Την προανάκριση για τις συνθήκες του ατυχήματος έχει αναλάβει το αρμόδιο ανακριτικό τμήμα Τροχαίας Σαλαμίνας.