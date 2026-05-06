Κρήτη: Eνώπιον του εισαγγελέα oδηγείται σήμερα ο 54χρονος δράστης της δολοφονίας 21χρονου

Ένα άγριο έγκλημα με «οσμή βεντέτας», ήταν αυτό που σημειώθηκε χθες στο Ηράκλειο της Κρήτης, καθώς ο 54χρονος δράστης φέρεται να υποστηρίζει ότι σκότωσε τον 21χρονο στον κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, καθώς τον θεωρούσε υπαίτιο για τον θάνατο του γιου του το 2023, σε ένα τροχαίο δυστύχημα που είχε σημειωθεί στην ίδια πόλη και για αυτό το λόγο πήρε το όπλο, τον πυροβόλησε και τον τραυμάτισε θανάσιμα.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, ο 54χρονος δράστης αναμένεται να οδηγηθεί σε λίγες ώρες ενώπιον του εισαγγελέα, όπου θα ασκήσει βαρύτατες κατηγορίες και ποινική δίωξη. Χθες παραδόθηκε στο αστυνομικό τμήμα του Μαλεβιζίου, ομολογώντας ότι δολοφόνησε τον 21χρονο ενώ βρισκόταν στο αυτοκίνητο του δράστη.

Είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε, μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε το δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο 21χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία, καθώς η μητέρα του βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε νεκρό τον 21χρονο γιο της.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Τότε, το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη και ο 21χρονος, το θύμα δηλαδή της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες, βρίσκονταν σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο δυστύχημα ατύχημα αρχικά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε, με αποτέλεσμα από τότε ο 54χρονος να θεωρεί υπεύθυνο τον φίλο του γιου του, δηλαδή αυτόν που οδηγούσε.

Υπάρχει και ένα περιστατικό το οποίο σημειώθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 2024, τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει ενώ αυτή επέστρεφε από την νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό και μάλιστα η αδελφή του θύματος του 21χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονος ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ και εναντίον των δύο παιδιών. Ήταν μία πολύ άγρια δολοφονία, ένα πολύ άγριο έγκλημα με θύμα τον 21χρονο και αναμένεται το τι θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή ο 54χρονος καθ’ ομολογία δράστης.