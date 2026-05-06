Σέρρες: Αυτοψία στον Τύμβο Καστά το Σάββατο από την Λίνα Μενδώνη

Στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης θα βρεθεί το Σάββατο 9 Μαΐου η Υπουργός Πολιτισμού Λίνα Μενδώνη.

Σύμφωνα με το ertnews.gr, η κ. Μενδώνη θα πραγματοποιήσει αυτοψία στις εργασίες που γίνονται στον Τύμβο Καστά, τον οποίο είχε χαρακτηρίσει, σε προηγούμενες επισκέψεις της, ως ένα μνημείο εξαιρετικά σπάνιο, υψηλής σημασίας, από ιστορική και αρχαιολογική άποψη, αλλά κι έναν τεράστιο αναπτυξιακό πόρο για την περιοχή.

«Στόχος μας παραμένει, στα τέλη του 2027 – αρχές του 2028, το μνημείο να αποδοθεί επισκέψιμο και πλήρως προσβάσιμο σε όλους, συμπεριλαμβανομένων των εμποδιζόμενων επισκεπτών και των ατόμων με αναπηρία» είχε τονίσει στις δηλώσεις της στις 3 Σεπτεμβρίου 2025 η Υπουργός Πολιτισμού όταν είχε βρεθεί και πάλι στον αρχαιολογικό χώρο της Αμφίπολης.

Για την επίσκεψη της κ. Μενδώνη και τις εργασίες που γίνονται στον Τύμβο Καστά, ο Αντιπεριφερειάρχης Σερρών Παναγιώτης Σπυρόπουλος σε δηλώσεις του, εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη τους, τονίζοντας ότι αυτές έχουν προχωρήσει σημαντικά και ότι το Σάββατο μαζί με την κυρία Μενδώνη, τους υπηρεσιακούς παράγοντες και το Δήμο Αμφίπολης, θα πραγματοποιήσουν αυτοψία στο χώρο. «Η ανάδειξη του μνημείου αποτελεί θέμα πρώτης προτεραιότητας, καθώς γίνεται μια πολύ σοβαρή και συστηματική δουλειά που τιμά τη Μακεδονία» υπογράμμισε ο κ. Σπυρόπουλος.

