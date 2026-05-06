Προς τα Κανάρια Νησιά το κρουαζιερόπλοιο με τα κρούσματα χανταϊού – Όλο το σχέδιο εκκένωσης

Στην εκκένωση τριών ασθενών με χανταϊό από το κρουαζιερόπλοιο που βρίσκεται στο επίκεντρο της επιδημίας και έχει αγκυροβολήσει ανοικτά του Πράσινου Ακρωτηρίου προχωρούν την Τετάρτη (6/5) οι Αρχές, προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για να πλεύσει προς τα Κανάρια Νησιά.

Σύμφωνα με το υπουργείο Υγείας του Πράσινου Ακρωτηρίου οι ασθενείς θα εκκενωθούν τις επόμενες ώρες με ιπτάμενα ασθενοφόρα.

«Η ιατρική εκκένωση των τριών ασθενών αναμένεται να πραγματοποιηθεί τις επόμενες ώρες, χρησιμοποιώντας δύο ιπτάμενα ασθενοφόρα σε συντονισμό με τις αρμόδιες εθνικές και διεθνείς αρχές.

«Ένα από τα αεροσκάφη ασθενοφόρων βρίσκεται ήδη στο Πράσινο Ακρωτήριο και ένα δεύτερο αεροσκάφος αναμένεται να φτάσει σύντομα».

Αξίζει να σημειωθεί ότι μια ιατρική ομάδα στο πλοίο εξέτασε το απόγευμα της Τρίτης (6/5) τους τρεις ασθενείς και διαπίστωσε ότι παρέμεναν «κλινικά σταθεροί», ανέφερε το υπουργείο.

«Μόλις ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκένωσης, το πλοίο θα πρέπει να συνεχίσει το ταξίδι του», ανέφερε.

Το MV Hondius αναμένεται να φτάσει τις επόμενες τρεις έως τέσσερις ημέρες.

Το συγκεκριμένο λιμάνι δεν έχει επιλεγεί ακόμη, αλλά θα επιτρέψει στους επιβάτες και το πλήρωμα να εξεταστούν, να λάβουν θεραπεία και να μεταφερθούν στις χώρες τους.

Ειδικοί αναφέρουν ότι είναι πιθανό οι υπόλοιποι επιβάτες και πλήρωμα να τεθούν για ένα διάστημα «σε περίοδο καραντίνας».

Ο Μαρκ Φίλντερ, καθηγητής ιατρικής μικροβιολογίας στο Πανεπιστήμιο Κίνγκστον του Λονδίνου, δήλωσε: «Η απομόνωση των μολυσμένων ασθενών, το τακτικό πλύσιμο των χεριών, η παρακολούθηση των στενών επαφών και η εφαρμογή μέτρων ελέγχου των λοιμώξεων θα είναι όλα κρίσιμα για τον περιορισμό και την ανάσχεση της περαιτέρω εξάπλωσης της νόσου».

«Μόλις το πλοίο δέσει, είναι πιθανό να γίνουν διευθετήσεις για την ιατρική αξιολόγηση των υπόλοιπων επιβατών και πληρώματος και στη συνέχεια για την εισαγωγή σε περίοδο καραντίνας και παρακολούθησης, ώστε να διασφαλιστεί ο έλεγχος οποιασδήποτε λοίμωξης και να παρασχεθεί έγκαιρη ιατρική παρέμβαση όπου χρειάζεται», πρόσθεσε.