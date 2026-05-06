Η Αυστραλία θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων ως άμυνα για την ενεργειακή κρίση

THESTIVAL TEAM

Αυστραλία, η οποία δεν διαθέτει εθνικά αποθέματα, θα δημιουργήσει απόθεμα ενός δισεκατομμυρίου λίτρων καυσίμων για να προστατευθεί από οποιαδήποτε ενεργειακή κρίση που ενδέχεται να προκληθεί από τον πόλεμο στη Μέση Ανατολή, δήλωσε σήμερα ο πρωθυπουργός Άντονι Αλμπάνεζι.

Αυτό το απόθεμα θα διασφαλίσει τη μακροπρόθεσμη προμήθεια ντίζελ και κηροζίνης, σύμφωνα με τον Αλμπανέζι.

Η Αυστραλία είναι ένα από τα λίγα μέλη του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας (IEA) που δεν διαθέτει εθνικό απόθεμα, υπενθύμισε ο Αυστραλός υπουργός Ενέργειας Κρις Μπόουεν.

«Απόλυτή μας προτεραιότητα είναι να προστατεύσουμε την Αυστραλία από τις χειρότερες επιπτώσεις αυτής της κρίσης», τόνισε ο Αλμπανέζι.

Το Στενό του Ορμούζ, από όπου κανονικά διέρχεται το ένα πέμπτο της παγκόσμιας παραγωγής υδρογονανθράκων από την οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό η περιοχή της Ασίας- Ειρηνικού, παραμένει ουσιαστικά κλειστό για τη ναυσιπλοΐα μετά τα αμερικανοϊσραηλινά πλήγματα εναντίον του Ιράν, στις 28 Φεβρουαρίου, και τον πόλεμο που ακολούθησε.

Απομονωμένη γεωγραφικά και διαθέτοντας μόνο δύο διυλιστήρια η Αυστραλία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη στις αναταράξεις της παγκόσμιας τροφοδοσίας καυσίμων.

Λεπτομέρειες σχετικά με τα μέτρα θα ανακοινωθούν την επόμενη εβδομάδα, όταν η Αυστραλία παρουσιάσει τον ετήσιο προϋπολογισμό της.

«Εξετάσαμε όλα τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν για να προετοιμαστεί καλύτερα η Αυστραλία να αντιμετωπίσει μελλοντικά σοκ», σημείωσε ο Μπόουεν. «Γνωρίζουμε ότι το διεθνές πλαίσιο γίνεται ολοένα και πιο ασταθές και όχι το αντίστροφο», πρόσθεσε.

