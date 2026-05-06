“Έκανα αυτό που έπρεπε” είπε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο

Έγκλημα εκδίκησης σημειώθηκε την Τρίτη (5/5) στην Αμμουδάρα Ηρακλείου όπου ένας πατέρας έστησε φονική ενέδρα σε 21χρονο, τον οποίο θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του 17χρονου γιου του, πριν από τρία χρόνια, σε τροχαίο.

Ο δράστης παραδόθηκε στις Αρχές και ομολόγησε την εν ψυχρώ εκτέλεση. Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη της συζύγου του, η οποία φέρεται να βρισκόταν μέσα στο όχημα, την ώρα που ο σύζυγός της δολοφόνησε τον 21χρονο.

«Δεν το είχα προσχεδιάσει. Αλλά η ζωή μου πάγωσε τον Οκτώβριο του 2023. Δεν σκεφτόμουν τίποτα παρά μόνο το παιδί μου που χάθηκε άδικα, ενώ ο άλλος ζούσε και τον έβλεπα διαρκώς μπροστά μου», φέρεται να σημείωσε ο 54χρονος πατέρας, όπως μεταδίδει το ertnews.gr.

«Δεν είχε απονεμηθεί Δικαιοσύνη για το τροχαίο. Όταν είδα το αυτοκίνητο του απέναντι, έκανα ότι έκανα. Αντέδρασα μηχανικά, δεν ήμουν ο εαυτός μου», πρόσθεσε.

Το χρονικό της δολοφονίας

Είχε στήσει καρτέρι στο θύμα μέσα στο αυτοκίνητό του, τον παρακολουθούσε, μόλις τον είδε σε ένα κεντρικό δρόμο της Αμμουδάρας, του έκλεισε το δρόμο και άρχισε να τον πυροβολεί εν ψυχρώ, ενώ αυτός βρισκόταν μέσα στο αυτοκίνητό του. Ο 21χρονος, σύμφωνα με αυτόπτες μάρτυρες, φέρεται να βγήκε από το όχημα, να προσπάθησε να τρέξει και να διαφύγει, ωστόσο ο 54χρονος τον ακολούθησε και συνέχισε να τον πυροβολεί, τραυματίζοντας τον θανάσιμα.

Ο 21χρονος, σύμφωνα με τις ίδιες μαρτυρίες, προσπάθησε να μπει σε έναν χώρο με ενοικιαζόμενα δωμάτια για να γλιτώσει, ωστόσο τα τραύματα τα οποία έφερε ήταν πολύ σοβαρά, με αποτέλεσμα λίγη ώρα αργότερα να καταλήξει. Μεταφέρθηκε στο Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του και εκεί εκτυλίχθηκαν σκηνές από αρχαία τραγωδία, καθώς η μητέρα του βρέθηκε στο νοσοκομείο και είδε νεκρό τον 21χρονο γιο της.

Μετά τη δολοφονία ο 54χρονος πήγε με το αυτοκίνητό του στο Αστυνομικό Τμήμα Μαλεβιζίου και παραδόθηκε και φέρεται να υποστήριξε πως τον σκότωσε τον 21χρονο γιατί τον θεωρούσε υπεύθυνο για τον θάνατο του γιου του το 2023 σε ένα τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

Είχε προηγηθεί και άλλη συμπλοκή

Τότε, το 2023, τα δύο παιδιά, ο 17χρονος τότε γιος του δράστη και ο 21χρονος, το θύμα δηλαδή της δολοφονίας που σημειώθηκε χθες, βρίσκονταν σε ένα Ι.Χ αυτοκίνητο είχαν εμπλακεί σε ένα τροχαίο, ατύχημα αρχικά, μετά το οποίο ο 17χρονος τότε γιος του δράστη είχε νοσηλευτεί για 20 ημέρες στο νοσοκομείο, ωστόσο κατέληξε, με αποτέλεσμα από τότε ο 54χρονος να θεωρεί ως υπαίτιο τον φίλο του γιου του, καθώς αυτός κρατούσε το τιμόνι.

Υπάρχει και ένα περιστατικό, το οποίο σημειώθηκε ένα χρόνο αργότερα, το 2024, τότε η αδελφή του τωρινού θύματος είχε καταγγείλει ότι ο 54χρονος την είχε χτυπήσει ενώ αυτή επέστρεφε από την νυχτερινή διασκέδαση. Ο 21χρονος, το θύμα, του είχε επιτεθεί με ένα καδρόνι και τότε ο δράστης δολοφονίας είχε πυροβολήσει εναντίον των δύο παιδιών, χωρίς ευτυχώς να τον τραυματίσει.

Είχε καταγγελθεί το περιστατικό και μάλιστα η αδελφή του θύματος του 21χρονου είχε κατονομάσει τον 54χρονο ως το άτομο το οποίο είχε ανοίξει πυρ εναντίον τους.

Η αντιπαλότητα κατέληξε στη χθεσινή πολύ άγρια δολοφονία, ένα πολύ άγριο έγκλημα με θύμα τον 21χρονο και αναμένεται το τι θα υποστηρίξει ενώπιον του ανακριτή ο 54χρονος καθ’ ομολογία δράστης.