Σαν σήμερα: Τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν την 6η Μαΐου

Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που συνέβησαν σαν σήμερα 6 Μαΐου:

1889 Οι «Καραβανάδες» (η συντηρητική παράταξη της Κρήτης) με ψήφισμά τους ζητούν την Ένωση της Κρήτης με την Ελλάδα (Επανάσταση του 1889).

1968 Η πιο βίαιη ημέρα του «Γαλλικού Μάη», με επίκεντρο το Καρτιέ Λατέν («Ματωμένη Δευτέρα»). Συγκρούσεις σώμα με σώμα των χιλιάδων φοιτητών που διαδηλώνουν για την απελευθέρωση των συντρόφων τους και της αστυνομίας. 945 τραυματίες, από τους οποίους 345 αστυνομικοί και 422 συλλήψεις. Το συνδικαλιστικό κίνημα στο πλευρό των φοιτητών.

1974 Παραιτείται ο Γερμανός καγκελάριος Βίλι Μπραντ, μετά την αποκάλυψη υπόθεσης κατασκοπείας υπέρ της Ανατολικής Γερμανίας, στην οποία ενεπλάκη ο στενός συνεργάτης του Γκίντερ Γκιγιόμ.

2007 Ο Παναθηναϊκός κατακτά το 4ο του Final Four, νικώντας στον τελικό την ΤΣΣΚΑ Μόσχας με 93-91 στο κλειστό του ΟΑΚΑ. Ο Δημήτρης Διαμαντίδης ανακηρύσσεται MVP της διοργάνωσης και ο Φραγκίσκος Αλβέρτης κατακτά το 4ο Κύπελλο Πρωταθλητριών με τον ΠΑΟ και φτάνει τους 19 τίτλους (μαζί με τα 8 Πρωταθλήματα Ελλάδος, 6 Κύπελλα και 1 Διηπειρωτικό).

2010 Με 172 ψήφους υπέρ και 121 κατά, υπερψηφίζεται επί της αρχής του το νομοσχέδιο για τα έκτακτα οικονομικά μέτρα στην Ελλάδα. Ο Αντώνης Σαμαράς διαγράφει από τη Νέα Δημοκρατία την Ντόρα Μπακογιάννη, επειδή υπερψήφισε το νομοσχέδιο. Στο ΠΑΣΟΚ, ο Γιώργος Παπανδρέου θέτει εκτός Κοινοβουλευτικής Ομάδας του κόμματος τους βουλευτές Σοφία Σακοράφα, Γιάννη Δημαρά και Βασίλη Οικονόμου, οι οποίοι δήλωσαν «παρών» στην ονομαστική ψηφοφορία.

2012 Πανωλεθρία του δικομματισμού, μεγάλη άνοδο του ΣΥΡΙΖΑ στα αστικά κέντρα και είσοδος της ακροδεξιάς Χρυσής Αυγής στη Βουλή είναι τα κύρια χαρακτηριστικά των εκλογών, που σηματοδοτούν τη ριζική ανατροπή του πολιτικού σκηνικού και το «τέλος της μεταπολίτευσης» για την πλειονότητα των πολιτικών σχολιαστών. Τα αποτελέσματα: ΝΔ: 18,85% (108 έδρες), ΣΥΡΙΖΑ: 16,78% (52 έδρες), ΠΑΣΟΚ: 13,18% (41 έδρες), Ανεξάρτητοι Έλληνες: 10,60% (33 έδρες), ΚΚΕ: 8,48% (26 έδρες), Χρυσή Αυγή 6,97% (21 έδρες), ΔΗΜΑΡ: 6,11% (19 έδρες).

Γεννήσεις

1405 Γεώργιος Καστριώτης, γνωστότερος ως Σκεντέρμπεης, εθνικός ήρωας των Αλβανών. (Θαν. 17/1/1468)

1856 Σίγκμουντ Φρόιντ, Γερμανοεβραίος ψυχίατρος και ιδρυτής της ψυχανάλυσης. (Θαν. 23/9/1939)

1961 Τζορτζ Κλούνεϊ, Αμερικανός ηθοποιός. («Η συμμορία των 11», «Σολάρις», «Εξομολογήσεις ενός επικίνδυνου μυαλού»)

Θάνατοι

1952 Μαρία Μοντεσόρι, Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός, που ασχολήθηκε με την καλλιέργεια της νοημοσύνης των πνευματικά καθυστερημένων παιδιών. (Γεν. 31/8/1870)

1992 Μάρλεν Ντίτριχ, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μαρίας Μαγδαληνής Φον Λος, Γερμανίδα ηθοποιός. («Γαλάζιος Άγγελος») (Γεν. 27/12/1901)

2012 Κώστας Καρράς, Έλληνας ηθοποιός και πολιτικός. (Γεν. 21/6/1936)

Γιορτάζουν

Ιώβ

Επέτειοι

Παγκόσμια Ημέρα κατά της Δίαιτας