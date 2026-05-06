Η Κωνσταντοπούλου ζητά την κλήση Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας
Φωτογραφία: Intime
THESTIVAL TEAM
Την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.
«Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», είπε, επικαλούμενη σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής.
Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία από αύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα.
ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ
- ΗΠΑ: Δασκάλα ειδικής αγωγής έδινε ναρκωτικά σε 16χρονο και έκαναν σεξ αρκετές φορές στο σπίτι των γονιών της
- Τουρκία: Σε κρίσιμη κατάσταση μετά από επίθεση που δέχτηκε ο αδερφός του πρώην ΥΠΕΞ, Μεβλούτ Τσαβούσογλου
- Την Πέμπτη η κηδεία του Νικήτα – “Λευκά να βάλετε, όχι μαύρα” – Το σπαρακτικό μήνυμα της αδερφής του