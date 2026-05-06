Η Κωνσταντοπούλου ζητά την κλήση Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας

Την κλήση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου Κωνσταντίνου Τζαβέλλα και του διοικητή της ΕΥΠ στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής ζήτησε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου.

«Η Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας δεν έχει ασκήσει κοινοβουλευτικό έλεγχο στον εισαγγελέα του Αρείου Πάγου», είπε, επικαλούμενη σχετική πρόβλεψη του Κανονισμού της Βουλής.

Η κυρία Κωνσταντοπούλου ανακοίνωσε ότι θα επικοινωνήσει με τους αρχηγούς της αντιπολίτευσης για να ενεργοποιήσουν τη διαδικασία από αύριο. Παράλληλα, σημείωσε ότι η διαδικασία θα πρέπει να ολοκληρωθεί πριν την αφυπηρέτηση του κ. Τζαβέλλα.