Βορίδης: Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο Ανδρουλάκης – Τι είπε για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές

«Δεν θα πάμε σε εκλογές επειδή έχει θυμώσει ο κ. Ανδρουλάκης, ούτε θα πάμε σε εκλογές επειδή τώρα κάποιοι είναι αγχωμένοι», διεμήνυσε μιλώντας στον ΣΚΑΪ ο βουλευτής της ΝΔ Μάκης Βορίδης, παραδεχόμενος βέβαια ότι βρισκόμαστε στον τελευταίο χρόνο διακυβέρνησης από την προεκλογική περίοδο.

Πάντα ο τελευταίος χρόνος έχει μία αυξημένη νευρικότητα και ένταση, δήλωσε χαρακτηριστικά ο πρώην υπουργός.

Αναφορικά με τη στάση της κυβέρνησης στο ζήτημα των ποινικών δικογραφιών του ΟΠΕΚΕΠΕ από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, ο κ. Βορίδης σημείωσε:

«Έχουμε μια απολύτως ενιαία στάση στο ζήτημα. Από την πρώτη στιγμή έχουμε πει ότι εκείνο το οποίο πρέπει να γίνεται είναι αξιολόγηση της κάθε ποινικής δικογραφίας ξεχωριστά, ότι δεν υπάρχει μια ενιαία πολιτική. Γιατί; Γιατί αυτό θα ήταν, επιτρέψτε μου να πω, και απολύτως παράλογο. Για τους 13 δεν υπάρχει πραγματικά αληθή υποτιθέμενα τα πραγματικά περιστατικά της κάθε υποθέσεως, δεν συγκροτούν κάτι αξιόποινο».

«Οι συνάδελφοί μου έκριναν ότι για λόγους δικούς τους και κυρίως για λόγους του “θέλω να καθαρίσω το όνομά μου” ζητούνε την άρση ασυλίας. Σε σχέση με τους υπουργούς, η διαφοροποίηση είναι ότι στη μία περίπτωση με τη διαδικασία του άρθρου 62 έχει γίνει μία αξιολόγηση ποινική από τον εισαγγελέα, ο οποίος στέλνει προκειμένου να αρθεί η βουλευτική ασυλία για να κινηθεί η ποινική δίωξη. Δηλαδή ο εισαγγελέας ζητάει άρση ποινικής δίωξης. Στην περίπτωση όμως του υπουργού δεν γίνεται αυτό. Διότι με βάση το άρθρο 86 έχουμε αμελητί διαβίβαση στη Βουλή, άρα όλη η διαδικασία της αξιολόγησης εξαρτάται από τη Βουλή».

«Να κάνουμε Εξεταστική για τις υποκλοπές για ποιον λόγο;»

Στη συνέχεια, η συζήτηση περιστράφηκε γύρω από τις υποκλοπές, με τον κ. Βορίδη να επισημαίνει πως δεν συντρέχει λόγος να γίνει ξανά Εξεταστική Επιτροπή από τη Βουλή. «Είναι κατ’αρχήν ορθή η απόφαση του εισαγγελέως περί μη ανασύρσεως του αρχείου», όπως είπε.

Για να προσθέσει λέγοντας:

«Για να ανασύρω και να επανεξετάσω, χρειάζεται να έχω νέα στοιχεία. Είναι σωστή η πρόταση αυτή του κυρίου εισαγγελέα. Γιατί; Γιατί ανάσυρση δεν κάνουμε όταν κάτι έχει αρχειοθετηθεί, δεν κάνουμε για να το ξαναεξετάσουμε γενικώς, κάνουμε μόνο άμα υπάρξουν νέα στοιχεία».