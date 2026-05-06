Συνελήφθη στην Κατερίνη για καλλιέργεια κάνναβης – Εντοπίστηκαν 22 δενδρύλλια σε σπίτι – Δείτε βίντεο

Στη σύλληψη ενός ημεδαπού άνδρα για καλλιέργεια δενδρυλλίων κάνναβης προχώρησαν αστυνομικοί στην Κατερίνη, στο πλαίσιο συντονισμένης επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το απόγευμα της Δευτέρας.

Ειδικότερα, αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης Ναρκωτικών της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κατερίνης εντόπισαν τον άνδρα και πραγματοποίησαν έρευνα σε οικία που χρησιμοποιούσε.

Κατά την έρευνα διαπιστώθηκε ότι είχε διαμορφώσει ειδικό χώρο για την καλλιέργεια κάνναβης, ενώ φυτά εντοπίστηκαν και στο μπαλκόνι της κατοικίας. Συνολικά βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 22 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως και 100 εκατοστών.

Παράλληλα, οι αστυνομικοί κατέσχεσαν τον εξοπλισμό που χρησιμοποιούσε για την καλλιέργεια, μεταξύ των οποίων ανεμιστήρες, λαμπτήρες και ηλεκτρικός θερμοστάτης.

Σε βάρος του συλληφθέντα σχηματίστηκε δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Κατερίνης.

