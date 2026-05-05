Τζούλια Κόλλια: Το αυτοάνοσο που είχα προκάλεσε την αναβολή στη δεύτερη εγκυμοσύνη

Η Τζούλια Κόλλια μίλησε στην εκπομπή του Alpha για την μητρότητα, την εγκυμοσύνη που δεν ολοκληρώθηκε και το αυτοάνοσο.

«Ετοιμάζομαι για εξετάσεις, δίνω εξετάσεις στην ιατρική αισθητική και εκεί, όπως αντιλαμβάνεσαι, τα πράγματα είναι πολύ αυστηρά και κανονικά έτσι θα έπρεπε να είναι. Είχε λοιπόν σύριγγα εντελώς clean. Όχι, δεν είμαι έγκυος, γιατί έγινε ένας χαμός στα social media, θα το ήθελα πάρα πολύ εννοείται, και ο μικρός ακόμα περισσότερο, που ζητάει ένα αδερφάκι, αλλά είμαι σε αγωγή λόγω του αυτοάνοσου και ελπίζω να ξεμπερδέψω σύντομα για να προχωρήσουμε», είπε η Τζούλια Κόλλια.



Και συνέχισε: «Ήταν ουσιαστικά όταν είχε προκύψει μία δεύτερη εγκυμοσύνη και είχα αποβολή. Και έτσι μπήκα σε μία διαδικασία εξετάσεων, και ουσιαστικά αυτό το αυτοάνοσο είναι αυτό που είχε προκαλέσει την αποβολή. Έχω Graves. Είναι ουσιαστικά ένα αυτοάνοσο θυρεοειδούς που κάνει τον οργανισμό να υπερλειτουργεί στα πάντα και είναι λίγο έτσι επικίνδυνο αν δεν το προσέξεις.

Στην αρχή, πριν ανακαλύψω τι ήταν, ένιωθα πάρα πολύ μεγάλη κούραση. Όταν όμως λέω κούραση, εννοώ κούραση του τύπου να μην μπορώ να ανέβω ένα σκαλοπάτι. Δεν είναι τίποτα τέλειο και έχουμε εννοείται όλοι τις δυσκολίες μας, αλλά στο τέλος της ημέρας σημασία έχει πώς ο καθένας τις αντιμετωπίζει».

