MENOY

 Όλες οι ειδήσεις
Search Button Close Search
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ένταση έξω από το Μέγαρο Μαξίμου μεταξύ φοιτητών και αστυνομίας – Δείτε βίντεο

|
THESTIVAL TEAM

Μία μικρή ένταση προκλήθηκε σήμερα το πρωί (6/5/2026) έξω από το Μέγαρο Μαξίμου όταν μία μερίδα φοιτητών πιάστηκε στα χέρια με την αστυνομία.

Περίπου 30 φοιτητές συγκεντρώθηκαν έξω από το Μέγαρο Μαξίμου στην Ηρώδου Αττικού φωνάζοντας συνθήματα για την Παιδεία με αίτημα η κυβέρνηση να μην προχωρήσει στην αναθεώρηση Άρθρου 16 του Συντάγματος.

Όπως υποστηρίζουν δεν πρόκειται να δεχτούν να χτυπηθούν οι σπουδές και τα πτυχία τους, να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά και να εξισωθούν τα πτυχία τους με αυτά των κολεγίων.

Βέβαια κατά τη διάρκεια της συγκέντρωσης σημειώθηκαν μικροεπεισόδια μεταξύ των φοιτητών και των αστυνομικών δυνάμεων, τα οποία έληξαν χωρίς να γίνει κάποια προσαγωγή.

Σε βίντεο φαίνεται η στιγμή του τσακωμού μεταξύ τους και οι αστυνομικοί που προσπαθούν να πάρουν το πανό που είχαν υψώσει οι φοιτητές.

Αυτοί διαμαρτύρονταν υποστηρίζοντας ότι δεν πρόκειται να δεχτούν να ανοίξει ο δρόμος για δίδακτρα στα προπτυχιακά, γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά και η εξίσωση των πτυχίων τους με αυτά των κολεγίων.

Μέγαρο Μαξίμου Φοιτητές

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ

Διαβάστε μας στο Google News Ακολουθήστε το Thestival στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις από τη Θεσσαλονίκη, την Ελλάδα και τον κόσμο.

Περισσοτερες Ειδησεις

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 2 ώρες πριν

“Έκανα αυτό που έπρεπε” είπε ο 54χρονος για τη δολοφονία του 21χρονου στο Ηράκλειο

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 21 ώρες πριν

Σοβαρός τραυματισμός γυναίκας στη Ζάκυνθο: Έπεσε με το μηχανάκι σε τρύπα οπτικής ίνας – Δείτε βίντεο

ΠΟΛΙΤΙΚΗ 24 ώρες πριν

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση στήνει παγίδα στον εαυτό της – Τι είπε για τις υποκλοπές

ΔΙΕΘΝΗ 23 ώρες πριν

Ρουμανία: Κατέρρευσε η κυβέρνηση του Μπολοζάν ύστερα από ψηφοφορία επί προτάσεως δυσπιστίας

ΚΟΙΝΩΝΙΑ 23 ώρες πριν

Βίντεο ντοκουμέντο από τις επιθέσεις του 28χρονου ντελιβαρά που πετούσε πέτρες σε ανυποψίαστους περαστικούς

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ 7 ώρες πριν

Θεσσαλονίκη: Χειροπέδες σε 35χρονο για ηρωίνη και κάνναβη – Αντιστάθηκε στη σύλληψη