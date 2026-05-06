Κλειδί Σερρών: Νέο επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών στην κλειστή δομή – Συνελήφθησαν τέσσερις Αιγύπτιοι

Ένα ακόμα επεισόδιο εξέγερσης μεταναστών σημειώθηκε στην κλειστή δομή στο Κλειδί Σερρών. Συγκεκριμένα, την Κυριακή 3 Μαΐου στις 4.30 μμ μια ομάδα περίπου 50 μεταναστών που κρατούνται στην κλειστή δομή συγκεντρώθηκε στον αύλειο χώρο φωνάζοντας ρυθμικά συνθήματα όπως «freedom», δηλαδή ελευθερία, ενώ αρκετοί άρχισαν να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς που βρισκόταν έξω από το συρματόπλεγμα της δομής. Άμεσα το σημείο έσπευσαν και άλλες αστυνομικές δυνάμεις χωρίς όμως τελικά να χρειαστεί να επέμβουν.

Το όλο σκηνικό διήρκησε περίπου δύο ώρες έως ότου ηρέμησαν τα πνεύματα ενώ σύμφωνα με αστυνομικές πηγές ουδείς τραυματίστηκε.

Οι αστυνομικοί συνέλαβαν για το επεισόδιο τέσσερις Αιγύπτιους, ηλικίας 20 ως 24 ετών και με την σχετική δικογραφία του αδικήματος της στάσης κρατουμένων οδηγήθηκαν ενώπιον της Δικαιοσύνης όπου σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης της περιοχής, επιβλήθηκε φυλάκιση δύο ετών στον καθένα.

Προβληματική η δομή στα μέτρα ασφαλείας

Σήμερα στην εν λόγω κλειστή δομή όπως ανέφερε στο thestival.gr ο πρόεδρος των Αστυνομικών Υπαλλήλων νομού Σερρών, Γιάννης Κούνιος φιλοξενούνται περί τα 500 άτομα με τις υποδομές όμως να είναι σε κακή κατάσταση και εντελώς ακατάλληλες, με μείζονα ζητήματα σε θέματα ασφάλειας.

Ο αριθμός των κρατουμένων μεταναστών αυξάνεται κατά περιόδους ενώ πέρσι το Νοέμβριο είχε σημειωθεί και πάλι εξέγερση με κρατουμένους μετανάστες να βάζουν φωτιές σε ρούχα και άλλα αντικείμενα και να πετούν πέτρες προς τους αστυνομικούς της δομής. Σε εκείνο το επεισόδιο οι μετανάστες προσπάθησαν να παραβιάσουν το συρματόπλεγμα και οι πέτρες έπεφταν «βροχή» με αποτέλεσμα των τραυματισμό δύο αστυνομικών ενώ είχαν συλληφθεί 30 μετανάστες.

Οι αστυνομικοί του νομού Σερρών έχουν ενημερώσει επανειλημμένα την φυσική και πολιτική ηγεσία του αρμόδιου υπουργείου, για τα ζητήματα ασφαλείας της εν λόγω δομής που από Ελεγχόμενη Δομή Προσωρινής Φιλοξενίας Αιτούντων Άσυλο μετατράπηκε σε Κλειστή Ελεγχόμενη Δομή Κράτησης Μεταναστών. Αξιοσημείωτο είναι ότι η εξέγερση του περασμένου Νοεμβρίου σημειώθηκε όταν κάποιοι εκ των κρατουμένων μεταναστών είχαν ενημερωθεί ότι δεν έγινε δεκτό το αίτημα ασύλου τους.