Θεσσαλονίκη: Στο επίκεντρο του SUP με το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα και διεθνείς συμμετοχές

Σημείο αναφοράς για τους φίλους των θαλάσσιων σπορ αναμένεται να αποτελέσει η Θεσσαλονίκη από τις 8 έως τις 10 Μαΐου 2026, καθώς φιλοξενεί το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα Stand Up Paddle (SUP), μία από τις σημαντικότερες διοργανώσεις του αθλήματος στη χώρα.

Η διοργάνωση θα πραγματοποιηθεί στις εγκαταστάσεις του Ναυτικού Ομίλου Θεσσαλονίκης, υπό την αιγίδα της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού και σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Κάνοε-Καγιάκ, ενώ συνδιοργανωτής είναι ο Δήμος Θεσσαλονίκης με την υποστήριξη του Δήμου Καλαμαριάς.

Κορυφαίοι αθλητές και εντυπωσιακά αγωνίσματα

Σύμφωνα με τους διοργανωτές, το πρωτάθλημα αναμένεται να συγκεντρώσει κορυφαίους αθλητές από όλη την Ελλάδα, αλλά και συμμετοχές από το εξωτερικό, αναδεικνύοντας το υψηλό επίπεδο του SUP και προσφέροντας εντυπωσιακό θέαμα στο θαλάσσιο μέτωπο της πόλης.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα περιλαμβάνει τρεις βασικές κατηγορίες:

Sprint (100 μέτρα)

Technical Race (περίπου 1.000 μέτρα)

Long Distance (5 έως 10 χιλιόμετρα)

Οι αγώνες θα ξεκινήσουν την Παρασκευή 8 Μαΐου με τα sprint, θα συνεχιστούν το Σάββατο με τα τεχνικά αγωνίσματα και θα ολοκληρωθούν την Κυριακή με τις μεγάλες αποστάσεις και τις τελικές απονομές.

Ανοιχτή συμμετοχή με το SUP Fun Race

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει και το 1st SUP Fun Race Challenge, που θα διεξαχθεί την Κυριακή 10 Μαΐου με εκκίνηση από τον Λευκό Πύργο.

Πρόκειται για έναν ανοιχτό αγώνα 5 χιλιομέτρων, μη αγωνιστικού χαρακτήρα, που απευθύνεται στο ευρύ κοινό άνω των 14 ετών, με στόχο τη διάδοση του αθλήματος και την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών σε θαλάσσιες δραστηριότητες.

Οι συμμετέχοντες θα έχουν, μάλιστα, τη δυνατότητα να λάβουν μέρος σε κλήρωση για τέσσερις σανίδες SUP στο τέλος της διοργάνωσης.

Γιορτή αθλητισμού και εξωστρέφειας

Πέρα από το αγωνιστικό σκέλος, το 11ο Πανελλήνιο Πρωτάθλημα SUP φιλοδοξεί να αποτελέσει μια ευρύτερη γιορτή αθλητισμού και θάλασσας, ανοιχτή τόσο στους κατοίκους όσο και στους επισκέπτες της πόλης.

Με τη διοργάνωση αυτή, η Θεσσαλονίκη ενισχύει περαιτέρω τη θέση της ως προορισμός αθλητικού τουρισμού και θαλάσσιων δραστηριοτήτων, προσελκύοντας αθλητές και κοινό από την Ελλάδα και το εξωτερικό.