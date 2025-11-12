MENOY

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

Σέρρες: Ένταση στη δομή μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής για τα αιτήματα ασύλου – Μεγάλη κινητοποίηση της ΕΛΑΣ

THESTIVAL TEAM

Ένταση σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης στη δομή φιλοξενίας μεταναστών στο Κλειδί Σιντικής, στις Σέρρες, όταν ομάδα μεταναστών αντέδρασε έντονα για τη μη ικανοποίηση των αιτημάτων ασύλου.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η κατάσταση εκτραχύνθηκε προσωρινά, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της Αστυνομίας. Στο σημείο έφτασαν δυνάμεις της ΔΙΑΣ, της ΟΠΚΕ και διμοιρίες των ΜΑΤ, προκειμένου να αποτραπεί η περαιτέρω ένταση και να αποκατασταθεί η τάξη.

Μετά από συντονισμένες ενέργειες των αρχών, η κατάσταση ομαλοποιήθηκε και η ηρεμία έχει αποκατασταθεί εντός της δομής.

Αυτή την ώρα, πραγματοποιείται καταγραφή και έλεγχος των χώρων από τις αρμόδιες υπηρεσίες, προκειμένου να διαπιστωθεί αν έχουν προκληθεί ζημιές ή φθορές στις εγκαταστάσεις.

Διαβάστε μας στο Google News

