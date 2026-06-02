Κώστας Βενετσάνος: Έχω παράπονο από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν με έχει καλέσει ποτέ

Συνέντευξη στην εκπομπή «Buongiorno» και τη Νάνσυ Νικολαϊδου παραχώρησε ο Κώστας Βενετσάνος, ο οποίος εξέφρασε και το παράπονό του για τον Γρηγόρη Αρναούτογλου.

«Με τον Σταμάτη Κραουνάκη γνωριζόμασταν καλλιτεχνικά, γιατί είμαι φαν του και είχαμε και μία επαφή σε αυτό που όλοι πια γνωρίζουμε και μας έχει γίνει συνήθεια, το Facebook», είπε αρχικά ο Κώστας Βενετσάνος.

Ο Κώστας Βενετσάνος πρόσθεσε: «Η Λυσιστράτη προέκυψε νομίζω καρμικά, μεταφυσικά. Έχω την εντύπωση ότι με σκεφτόταν. Ο Σταμάτης είναι ένα πράγμα πηγαίο, ατελείωτο. Εγώ τον θεωρώ μία ολόκληρη σχολή και τον θεωρώ και γκουρού. Εγώ νιώθω μαθητής αυτήν την στιγμή».

Ο Κώστας Βενετσάνος είπε στη συνέχεια: «Με έχουν αμφισβητήσει πάρα πολλές φορές. Αρνούνται σε εκπομπές να με παρουσιάσουν, όπως στο «Στην υγειά μας ρε παιδιά» με τον Σπύρο Παπαδόπουλο. Ποτέ δεν επεδίωξα να είμαι στο σύστημα. Εγώ ήμουν αυτόνομος, αυτοδημιούργητος. Είχα ένα ταλέντο το οποίο ξεδιπλωνόταν, ήταν πληθωρικό. Ποτέ δεν εξαφανίστηκα, απλά δεν ήμουν στην επικαιρότητα.

Η Άννα Βίσση μου χρωστάει το πρώτο της συμβόλαιο. Με την Αλίκη Βουγιουκλάκη είχε φιλική σχέση. Η Αλίκη ήταν λίγο δύσκολη και ώρες ώρες κυκλοθυμική. Η Ρούλα Κορομηλά και ο Ανδρέας Μικρούτσικος με κάλεσαν στις εκπομπές τους και με τίμησαν. Έχω παράπονο από τον Γρηγόρη Αρναούτογλου, δεν με έχει καλέσει. Το λέω γιατί δεν θέλω καημούς».