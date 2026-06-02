ΕΛ.Α.Σ.: Παρέμβαση στο θέμα των υποκλοπών με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν

Παρέμβαση στο θέμα των υποκλοπών κάνει με ανακοίνωσή της η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη, με αφορμή τις δηλώσεις του Ταλ Ντίλιαν στην «Εφ.Συν.».

Στην ανακοίνωση αναφέρεται:

«Μετά τις σημερινές δηλώσεις του Ισραηλινού πωλητή του παράνομου λογισμικού παρακολουθήσεων πρέταντορ, ο κος Μητσοτάκης δεν μπορεί άλλο να κρύβεται.

Όσο και αν επιχειρεί να χειραγωγεί τη δικαιοσύνη και να ευτελίζει τη Βουλή προκειμένου να συγκαλύψει τον βιασμό του κράτους δικαίου από την κυβέρνησή του, έρχεται η ώρα της αλήθειας.

Αναρωτιόμαστε ωστόσο αν σε αυτή τη χώρα υπάρχουν ακόμη θεσμοί, υπάρχει δικαιοσύνη, υπάρχει Βουλή;

Και το ελάχιστο που αναμένουμε τις επόμενες μέρες, είναι η άμεση κλήση του Τ. Ντίλιαν είτε από την ελληνική δικαιοσύνη είτε από την Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, ώστε να δώσει απαντήσεις και στοιχεία για το ποιος αγόρασε το παράνομο λογισμικό».