Δήμος Πυλαίας – Χορτιάτη: Ανοίγουν οι εγγραφές για το Summer Camp 2026

Με σταθερό προσανατολισμό στη δημιουργική απασχόληση των παιδιών και στην ουσιαστική στήριξη της οικογένειας κατά τους θερινούς μήνες, ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη συνεχίζει και φέτος τη λειτουργία του Πολιτιστικού & Αθλητικού Summer Camp, ενός θεσμού που συμπληρώνει πλέον δεκαπέντε χρόνια συνεχούς παρουσίας.



Το Summer Camp 2026 απευθύνεται σε παιδιά ηλικίας 6 έως 12 ετών και περιλαμβάνει καθημερινές αθλητικές, ψυχαγωγικές και δημιουργικές δραστηριότητες, σχεδιασμένες με έμφαση στην ασφάλεια, τη συνεργασία, την άθληση και την κοινωνικοποίηση των παιδιών μέσα σε ένα οργανωμένο και προστατευμένο περιβάλλον.



Το πρόγραμμα περιλαμβάνει ομαδικά και ατομικά αθλήματα, θεατρικό παιχνίδι, χορό, εικαστικά εργαστήρια, προβολές παιδικών ταινιών, δραστηριότητες στο Δημοτικό Κολυμβητήριο, καθώς και θεματικές εβδομάδες με ειδικά διαμορφωμένες δράσεις και παιχνίδια περιπέτειας.



Το Summer Camp ανοίγει τις πύλες του για τους μικρούς αθλητές στις 15 Ιουνίου, αμέσως μετά το κλείσιμο των σχολείων, με σκοπό, πέραν των υπολοίπων, τη στήριξη των εργαζομένων γονιών.



Ξεχωριστή θέση στο φετινό πρόγραμμα καταλαμβάνει το παιδικό Survivor, μια δράση με δοκιμασίες συνεργασίας, κινητικότητας και στρατηγικής που έχει ήδη κερδίσει το ενδιαφέρον των μικρών συμμετεχόντων.



Σε μήνυμά του ο Αντιδήμαρχος Διεθνών Σχέσεων, Τεχνών και Αθλητικής Ανάπτυξης Σοφοκλής Κάλτσιος τόνισε: «Κάθε χρόνο προσπαθούμε να εξελίσσουμε το πρόγραμμα και να δίνουμε στα παιδιά νέες εμπειρίες, νέες δραστηριότητες και περισσότερες δυνατότητες δημιουργικής έκφρασης και άθλησης. Το Summer Camp έχει αποκτήσει πλέον τη δική του ξεχωριστή ταυτότητα στον Δήμο μας, συνδυάζοντας ασφάλεια, οργάνωση, παιδαγωγική προσέγγιση και δημιουργική απασχόληση των παιδιών»



Η αυστηρή τήρηση των Υγειονομικών Κανονισμών και η ασφαλής συνοδεία και εποπτεία των παιδιών τίθενται σε πρώτο πλάνο, δεδομένου την προτεραιότητα που εμφατικά δίνει ο Δήμος Πυλαίας-Χορτιάτη σε όλα τα ζητήματα ασφαλείας.



Το φετινό πρόγραμμα θα πραγματοποιηθεί σε εβδομάδες – περιόδους από τις 15/06/2025 έως και τις 31/07/2026 σε Ασβεστοχώρι, Πανόραμα και Πυλαία.



Οι χώροι υλοποίησης του φετινού Summer Camp ορίζονται στην Πυλαία στο ΔΑΚ Πυλαίας, καθώς και στο Ασβεστοχώρι στο Πολιτιστικό Κέντρο ΧΑΝΘ.



Ειδικά για τη δημοτική ενότητα Πανοράματος λόγω εξέλιξης τεχνικών εργασιών και ανακατασκευής των αθλητικών εγκαταστάσεων, οι δραστηριότητες της αντίστοιχης δομής θα φιλοξενηθούν κατ’ εξαίρεση στον χώρο του Γυμνασίου Πανοράματος, επί της οδού Υδραγωγείου 2 στο Πανόραμα.



Το ωράριο λειτουργίας του προγράμματος είναι από τις 8.00 π.μ. – 3.00 μ.μ. με δυνατότητα εκκίνησης του ωραρίου από τις 7.00 π.μ. στη δομή του Ασβεστοχωρίου.



Ηλικίες παιδιών και κόστος συμμετοχής

Το Summer Camp απευθύνεται σε παιδιά με έτος γέννησης 2020 έως και έτος γέννησης 2014.

Το κόστος συμμετοχής για κάθε περίοδο παραμένει και αυτή τη χρονιά στο αντίτιμο των 25€.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί σε επτά διαδοχικές περιόδους:

Α’ Περίοδος: 15/06/2026 – 19/06/2026

Β’ Περίοδος: 22/06/2026 – 26/06/2026

Γ’ Περίοδος: 29/06/2026 – 03/07/2026

Δ’ Περίοδος: 06/07/2026 – 10/07/2026

Ε’ Περίοδος: 13/07/2026 – 17/07/2026

ΣΤ’ Περίοδος: 20/07/2026 – 24/07/2026

Ζ’ Περίοδος: 27/07/2026 – 31/07/2026

Οι γονείς και οι κηδεμόνες έχουν την ευελιξία να επιλέξουν όσες εβδομάδες συμμετοχής θέλουν για τα παιδιά τους, καταθέτοντας τις αιτήσεις τους σύμφωνα με τις οδηγίες.

Οι αιτήσεις συμμετοχής θα υποβάλλονται αποκλειστικά ηλεκτρονικά μέσω του «Ηλεκτρονικού Συστήματος Υποβολής και Διεκπεραίωσης Αιτήσεων» του Δήμου Πυλαίας-Χορτιάτη, μέσω του συνδέσμου:

https://mycityservices.pilea-hortiatis.gr/

Η πλατφόρμα για την έναρξη των αιτήσεων θα ανοίξει την Τετάρτη 3 Ιουνίου για το σύνολο των περιόδων. Αιτήσεις θα γίνονται δεκτές έως και την Τετάρτη της προηγούμενης εβδομάδας για την επομένη.

Η πλατφόρμα κλείνει αυτόματα μόλις συμπληρωθεί ο μέγιστος αριθμός αιτήσεων ανά δομή. Γι’ αυτό το λόγο καλούνται οι ενδιαφερόμενοι να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους το συντομότερο δυνατόν για την κράτηση θέσεων.

Θα τηρηθεί αυστηρά σειρά προτεραιότητας καθώς για την ασφάλεια των παιδιών και την εύρυθμη λειτουργία του Summer Camp 2026 προβλέπεται ανώτατο όριο στις θέσεις των συμμετεχόντων.

Για τη συμμετοχή απαιτούνται:

Πιστοποιητικό γέννησης παιδιού

Ιατρική βεβαίωση

Αίτηση συμμετοχής

«Δεκαπέντε χρόνια! Μια ολόκληρη γενιά παιδιών μεγάλωσε με το Summer Camp του δήμου μας και αυτό για εμάς είναι η μεγαλύτερη δικαίωση. Σε μια εποχή όπου οι ρυθμοί της καθημερινότητας γίνονται ολοένα και πιο απαιτητικοί για κάθε οικογένεια, η Τοπική Αυτοδιοίκηση οφείλει να βρίσκεται ουσιαστικά δίπλα στους γονείς και στα παιδιά με το Summer Camp του δήμου μας να αποτελεί μία δημιουργική διέξοδο για τους θερινούς μήνες. Στόχος μας και φέτος είναι να προσφέρουμε στα παιδιά μας ένα ασφαλές, οργανωμένο και γεμάτο ερεθίσματα περιβάλλον, όπου η άθληση, ο πολιτισμός και το ομαδικό παιχνίδι θα μετατρέψουν το καλοκαίρι τους σε μια αξέχαστη εμπειρία», δήλωσε σχετικά ο Δήμαρχος Πυλαίας – Χορτιάτη και Πρόεδρος της Ένωσης Δήμων Κεντρικής Μακεδονίας Ιγνάτιος Καϊτεζίδης.



Για περισσότερες πληροφορίες οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν:

Πανόραμα: 2313301063 & 2313301013 (09:00 – 18:00)

Πυλαία: 2313302637 (10:00 – 19:00)

Ασβεστοχώρι: 2316033666 (09:00 – 12:00 & 15:00 – 20:00)

omadikos.athlitismos@pilea-hortiatis.gr